https://ria.ru/20220304/borrel-1776466577.html

Боррель поддержал идею созыва СБ ООН из-за ситуации вокруг ЗАЭС

Боррель поддержал идею созыва СБ ООН из-за ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 04.03.2022

Боррель поддержал идею созыва СБ ООН из-за ситуации вокруг ЗАЭС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался в поддержку идеи созыва Совбеза ООН в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:28

2022-03-04T12:28

2022-03-04T12:46

в мире

игорь конашенков

борис джонсон

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оон

запорожская аэс

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался в поддержку идеи созыва Совбеза ООН в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС."Поддерживаю призыв к внеочередному созыву Совета Безопасности ООН", - написал он в Twitter.Ранее с подобным предложением выступил премьер Великобритании Борис Джонсон.Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу, что киевский режим предпринял провокацию на уже перешедшей под контроль российских военных Запорожской АЭС. Укрывшаяся в учебного-тренировочном комплексе за территорией АЭС диверсионная группа открыла огонь по военнослужащим Росгвардии, которые патрулировали периметр.Ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса. Пожар впоследствии был потушен.В настоящее время персонал Запорожской АЭС работает в штатном режиме, радиоактивный фон в районе электростанции в норме, добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220304/zaes-1776460323.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, борис джонсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), оон, запорожская аэс