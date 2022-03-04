12:28 04.03.2022 (обновлено: 12:46 04.03.2022)
Боррель поддержал идею созыва СБ ООН из-за ситуации вокруг ЗАЭС
Верховный представитель ЕС Боррель поддержал идею созыва СБ ООН из-за ситуации вокруг ЗАЭС
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался в поддержку идеи созыва Совбеза ООН в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.
Russian attacks in the direct vicinity of Ukraine’s nuclear power plants can have catastrophic consequences. They must stop immediately.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 4, 2022
Shelling & resulting fire at #Zaporizhzhya powerplant can endanger the whole of Europe.
Support call for an emergency @UN Security Council.
Ранее с подобным предложением выступил премьер Великобритании Борис Джонсон.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу, что киевский режим предпринял провокацию на уже перешедшей под контроль российских военных Запорожской АЭС. Укрывшаяся в учебного-тренировочном комплексе за территорией АЭС диверсионная группа открыла огонь по военнослужащим Росгвардии, которые патрулировали периметр.
Ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса. Пожар впоследствии был потушен.
В настоящее время персонал Запорожской АЭС работает в штатном режиме, радиоактивный фон в районе электростанции в норме, добавили в Минобороны РФ.