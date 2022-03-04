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Боррель поддержал идею созыва СБ ООН из-за ситуации вокруг ЗАЭС
Боррель поддержал идею созыва СБ ООН из-за ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 04.03.2022
Боррель поддержал идею созыва СБ ООН из-за ситуации вокруг ЗАЭС
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался в поддержку идеи созыва Совбеза ООН в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:28
2022-03-04T12:46
в мире
игорь конашенков
борис джонсон
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
оон
запорожская аэс
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался в поддержку идеи созыва Совбеза ООН в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС."Поддерживаю призыв к внеочередному созыву Совета Безопасности ООН", - написал он в Twitter.Ранее с подобным предложением выступил премьер Великобритании Борис Джонсон.Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу, что киевский режим предпринял провокацию на уже перешедшей под контроль российских военных Запорожской АЭС. Укрывшаяся в учебного-тренировочном комплексе за территорией АЭС диверсионная группа открыла огонь по военнослужащим Росгвардии, которые патрулировали периметр.Ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса. Пожар впоследствии был потушен.В настоящее время персонал Запорожской АЭС работает в штатном режиме, радиоактивный фон в районе электростанции в норме, добавили в Минобороны РФ.
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60
в мире, игорь конашенков, борис джонсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), оон, запорожская аэс
12:28 04.03.2022 (обновлено: 12:46 04.03.2022)
 
Боррель поддержал идею созыва СБ ООН из-за ситуации вокруг ЗАЭС

Верховный представитель ЕС Боррель поддержал идею созыва СБ ООН из-за ситуации вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался в поддержку идеи созыва Совбеза ООН в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.
"Поддерживаю призыв к внеочередному созыву Совета Безопасности ООН", - написал он в Twitter.
Ранее с подобным предложением выступил премьер Великобритании Борис Джонсон.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу, что киевский режим предпринял провокацию на уже перешедшей под контроль российских военных Запорожской АЭС. Укрывшаяся в учебного-тренировочном комплексе за территорией АЭС диверсионная группа открыла огонь по военнослужащим Росгвардии, которые патрулировали периметр.
Ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса. Пожар впоследствии был потушен.
В настоящее время персонал Запорожской АЭС работает в штатном режиме, радиоактивный фон в районе электростанции в норме, добавили в Минобороны РФ.
Кадр записи камеры видеонаблюдения на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны рассказали о состоянии ЗАЭС после провокации со стороны ВСУ
 
В миреИгорь КонашенковБорис ДжонсонФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ООНЗапорожская АЭС
 
 
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