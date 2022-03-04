Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220304/aviabilety-1776541827.html
АТОР зафиксировала ажиотажный спрос на авиабилеты за границу
АТОР зафиксировала ажиотажный спрос на авиабилеты за границу - РИА Новости, 04.03.2022
АТОР зафиксировала ажиотажный спрос на авиабилеты за границу
Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала резкий скачок спроса на билеты за границу в ближайшее даты, цены даже в эконом-класс существенно выросли, а РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:55
2022-03-04T17:55
туризм
туризм
новости - туризм
стамбул
москва
дубай (город)
аэрофлот
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774799481_0:81:3352:1967_1920x0_80_0_0_34eaa8bb6ab7642c22dae169cf917573.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала резкий скачок спроса на билеты за границу в ближайшее даты, цены даже в эконом-класс существенно выросли, а самыми популярными направлениями стали Стамбул и Дубай, рассказали в АТОР."На туристическом рынке со 2 марта наблюдается ажиотажный спрос на вылеты за границу в ближайшие даты... Самые популярные направления – Стамбул и Дубай, крупные пересадочные хабы. Цены шокируют", – сказали в АТОР. Аналитики отмечают, что самый дешевый билет в Стамбул с вылетом из Москвы 5 марта (в одну сторону, на одного человека в эконом-классе) в середине дня пятницы, 4 марта, можно купить за 53,5 тысячи рублей у турецкого нацперевозчика Turkish Airlines."Удивительно, но рейс других перевозчиков в Стамбул на 5 марта значительно дороже: лоукостер "Победа" просит за вылет в Стамбул 5 марта в одну сторону 121 тысячу рублей с человека, турецкий лоукостер Pegasus – 82,3 тысячи. У "Аэрофлота" билет в Стамбул с вылетом 5 марта стоит 89,5 тысячи, а у Nordwind – и вовсе 163 тысячи рублей с человека в одну сторону", – рассказали в ассоциации.АТОР отмечает, что самые низкие цены на билеты из Москвы в Дубай с вылетом 5 марта (в одну сторону, на одного человека в эконом-классе) в середине дня пятницы, 4 марта – у Nordwind – 63,7 тысячи рублей. У Royal Flight билет в один конец в Дубай с вылетом в субботу можно купить за 80,1 тысячи, у Air Arabia – за 83 тысячи рублей."Все остальное – дороже. "Победа" просит за рейс Москва – Дубай 5 марта минимально 96,5 тысячи рублей, Flydubai – 103,7 тысячи, Nordwind – 114,7 тысячи, "Победа" – 119,7 тысячи, "Аэрофлот" – от 126,2 тысячи до 182,7 тысячи рублей на разные рейсы. Но это еще "дешево". Самый дорогой билет в Дубай на субботу из Москвы у авиакомпании "Ямал" – 424,5 тысячи рублей на человека в одну сторону. Отметим, что это эконом-класс", – заключили в АТОР.
https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html
https://ria.ru/20220303/turisty-1776323391.html
стамбул
москва
дубай (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774799481_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_8937740ac234b58e9f21ddd49a63cac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, стамбул, москва, дубай (город), аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор), turkish airlines, победа (авиакомпания), ямал (авиакомпания), flydubai, nordwind airlines, air arabia, royal flight, авиакомпании, авиабилеты
17:55 04.03.2022
 
АТОР зафиксировала ажиотажный спрос на авиабилеты за границу

АТОР: с 2 марта резко выросли цены на авиабилеты даже эконом-класса, особенно в Стамбул

© РИА Новости / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПассажир держит посадочный талон
Пассажир держит посадочный талон - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала резкий скачок спроса на билеты за границу в ближайшее даты, цены даже в эконом-класс существенно выросли, а самыми популярными направлениями стали Стамбул и Дубай, рассказали в АТОР.
"На туристическом рынке со 2 марта наблюдается ажиотажный спрос на вылеты за границу в ближайшие даты... Самые популярные направления – Стамбул и Дубай, крупные пересадочные хабы. Цены шокируют", – сказали в АТОР.
Аналитики отмечают, что самый дешевый билет в Стамбул с вылетом из Москвы 5 марта (в одну сторону, на одного человека в эконом-классе) в середине дня пятницы, 4 марта, можно купить за 53,5 тысячи рублей у турецкого нацперевозчика Turkish Airlines.
"Удивительно, но рейс других перевозчиков в Стамбул на 5 марта значительно дороже: лоукостер "Победа" просит за вылет в Стамбул 5 марта в одну сторону 121 тысячу рублей с человека, турецкий лоукостер Pegasus – 82,3 тысячи. У "Аэрофлота" билет в Стамбул с вылетом 5 марта стоит 89,5 тысячи, а у Nordwind – и вовсе 163 тысячи рублей с человека в одну сторону", – рассказали в ассоциации.
Девушка и сотрудник полиции в терминале D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 08:00Туризм
Небо над Югом России закрыто: как отмена рейсов сказалась на туристах
АТОР отмечает, что самые низкие цены на билеты из Москвы в Дубай с вылетом 5 марта (в одну сторону, на одного человека в эконом-классе) в середине дня пятницы, 4 марта – у Nordwind – 63,7 тысячи рублей. У Royal Flight билет в один конец в Дубай с вылетом в субботу можно купить за 80,1 тысячи, у Air Arabia – за 83 тысячи рублей.
"Все остальное – дороже. "Победа" просит за рейс Москва – Дубай 5 марта минимально 96,5 тысячи рублей, Flydubai – 103,7 тысячи, Nordwind – 114,7 тысячи, "Победа" – 119,7 тысячи, "Аэрофлот" – от 126,2 тысячи до 182,7 тысячи рублей на разные рейсы. Но это еще "дешево". Самый дорогой билет в Дубай на субботу из Москвы у авиакомпании "Ямал" – 424,5 тысячи рублей на человека в одну сторону. Отметим, что это эконом-класс", – заключили в АТОР.
Пассажиры в зале прилета международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:28Туризм
За туристами уже вылетели: как россияне возвращаются домой
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСтамбулМоскваДубай (город)АэрофлотАссоциация туроператоров России (АТОР)Turkish AirlinesПобеда (авиакомпания)Ямал (авиакомпания)FlydubaiNordwind AirlinesAir ArabiaRoyal Flightавиакомпанииавиабилеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала