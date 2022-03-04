https://ria.ru/20220304/aviabilety-1776541827.html

АТОР зафиксировала ажиотажный спрос на авиабилеты за границу

АТОР зафиксировала ажиотажный спрос на авиабилеты за границу - РИА Новости, 04.03.2022

АТОР зафиксировала ажиотажный спрос на авиабилеты за границу

Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала резкий скачок спроса на билеты за границу в ближайшее даты, цены даже в эконом-класс существенно выросли, а РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:55

2022-03-04T17:55

2022-03-04T17:55

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стамбул

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аэрофлот

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала резкий скачок спроса на билеты за границу в ближайшее даты, цены даже в эконом-класс существенно выросли, а самыми популярными направлениями стали Стамбул и Дубай, рассказали в АТОР."На туристическом рынке со 2 марта наблюдается ажиотажный спрос на вылеты за границу в ближайшие даты... Самые популярные направления – Стамбул и Дубай, крупные пересадочные хабы. Цены шокируют", – сказали в АТОР. Аналитики отмечают, что самый дешевый билет в Стамбул с вылетом из Москвы 5 марта (в одну сторону, на одного человека в эконом-классе) в середине дня пятницы, 4 марта, можно купить за 53,5 тысячи рублей у турецкого нацперевозчика Turkish Airlines."Удивительно, но рейс других перевозчиков в Стамбул на 5 марта значительно дороже: лоукостер "Победа" просит за вылет в Стамбул 5 марта в одну сторону 121 тысячу рублей с человека, турецкий лоукостер Pegasus – 82,3 тысячи. У "Аэрофлота" билет в Стамбул с вылетом 5 марта стоит 89,5 тысячи, а у Nordwind – и вовсе 163 тысячи рублей с человека в одну сторону", – рассказали в ассоциации.АТОР отмечает, что самые низкие цены на билеты из Москвы в Дубай с вылетом 5 марта (в одну сторону, на одного человека в эконом-классе) в середине дня пятницы, 4 марта – у Nordwind – 63,7 тысячи рублей. У Royal Flight билет в один конец в Дубай с вылетом в субботу можно купить за 80,1 тысячи, у Air Arabia – за 83 тысячи рублей."Все остальное – дороже. "Победа" просит за рейс Москва – Дубай 5 марта минимально 96,5 тысячи рублей, Flydubai – 103,7 тысячи, Nordwind – 114,7 тысячи, "Победа" – 119,7 тысячи, "Аэрофлот" – от 126,2 тысячи до 182,7 тысячи рублей на разные рейсы. Но это еще "дешево". Самый дорогой билет в Дубай на субботу из Москвы у авиакомпании "Ямал" – 424,5 тысячи рублей на человека в одну сторону. Отметим, что это эконом-класс", – заключили в АТОР.

https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html

https://ria.ru/20220303/turisty-1776323391.html

стамбул

москва

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Лана Баева

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