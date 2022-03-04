https://ria.ru/20220304/aviabilety-1776541827.html
АТОР зафиксировала ажиотажный спрос на авиабилеты за границу
АТОР зафиксировала ажиотажный спрос на авиабилеты за границу - РИА Новости, 04.03.2022
АТОР зафиксировала ажиотажный спрос на авиабилеты за границу
Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала резкий скачок спроса на билеты за границу в ближайшее даты, цены даже в эконом-класс существенно выросли, а РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:55
2022-03-04T17:55
2022-03-04T17:55
туризм
туризм
новости - туризм
стамбул
москва
дубай (город)
аэрофлот
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала резкий скачок спроса на билеты за границу в ближайшее даты, цены даже в эконом-класс существенно выросли, а самыми популярными направлениями стали Стамбул и Дубай, рассказали в АТОР."На туристическом рынке со 2 марта наблюдается ажиотажный спрос на вылеты за границу в ближайшие даты... Самые популярные направления – Стамбул и Дубай, крупные пересадочные хабы. Цены шокируют", – сказали в АТОР. Аналитики отмечают, что самый дешевый билет в Стамбул с вылетом из Москвы 5 марта (в одну сторону, на одного человека в эконом-классе) в середине дня пятницы, 4 марта, можно купить за 53,5 тысячи рублей у турецкого нацперевозчика Turkish Airlines."Удивительно, но рейс других перевозчиков в Стамбул на 5 марта значительно дороже: лоукостер "Победа" просит за вылет в Стамбул 5 марта в одну сторону 121 тысячу рублей с человека, турецкий лоукостер Pegasus – 82,3 тысячи. У "Аэрофлота" билет в Стамбул с вылетом 5 марта стоит 89,5 тысячи, а у Nordwind – и вовсе 163 тысячи рублей с человека в одну сторону", – рассказали в ассоциации.АТОР отмечает, что самые низкие цены на билеты из Москвы в Дубай с вылетом 5 марта (в одну сторону, на одного человека в эконом-классе) в середине дня пятницы, 4 марта – у Nordwind – 63,7 тысячи рублей. У Royal Flight билет в один конец в Дубай с вылетом в субботу можно купить за 80,1 тысячи, у Air Arabia – за 83 тысячи рублей."Все остальное – дороже. "Победа" просит за рейс Москва – Дубай 5 марта минимально 96,5 тысячи рублей, Flydubai – 103,7 тысячи, Nordwind – 114,7 тысячи, "Победа" – 119,7 тысячи, "Аэрофлот" – от 126,2 тысячи до 182,7 тысячи рублей на разные рейсы. Но это еще "дешево". Самый дорогой билет в Дубай на субботу из Москвы у авиакомпании "Ямал" – 424,5 тысячи рублей на человека в одну сторону. Отметим, что это эконом-класс", – заключили в АТОР.
https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, стамбул, москва, дубай (город), аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор), turkish airlines, победа (авиакомпания), ямал (авиакомпания), flydubai, nordwind airlines, air arabia, royal flight, авиакомпании, авиабилеты
АТОР зафиксировала ажиотажный спрос на авиабилеты за границу
АТОР: с 2 марта резко выросли цены на авиабилеты даже эконом-класса, особенно в Стамбул
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала резкий скачок спроса на билеты за границу в ближайшее даты, цены даже в эконом-класс существенно выросли, а самыми популярными направлениями стали Стамбул и Дубай, рассказали в АТОР.
"На туристическом рынке со 2 марта наблюдается ажиотажный спрос на вылеты за границу в ближайшие даты... Самые популярные направления – Стамбул и Дубай, крупные пересадочные хабы. Цены шокируют", – сказали в АТОР.
Аналитики отмечают, что самый дешевый билет в Стамбул с вылетом из Москвы 5 марта (в одну сторону, на одного человека в эконом-классе) в середине дня пятницы, 4 марта, можно купить за 53,5 тысячи рублей у турецкого нацперевозчика Turkish Airlines.
"Удивительно, но рейс других перевозчиков в Стамбул на 5 марта значительно дороже: лоукостер "Победа" просит за вылет в Стамбул 5 марта в одну сторону 121 тысячу рублей с человека, турецкий лоукостер Pegasus – 82,3 тысячи. У "Аэрофлота" билет в Стамбул с вылетом 5 марта стоит 89,5 тысячи, а у Nordwind – и вовсе 163 тысячи рублей с человека в одну сторону", – рассказали в ассоциации.
АТОР отмечает, что самые низкие цены на билеты из Москвы в Дубай с вылетом 5 марта (в одну сторону, на одного человека в эконом-классе) в середине дня пятницы, 4 марта – у Nordwind – 63,7 тысячи рублей. У Royal Flight билет в один конец в Дубай с вылетом в субботу можно купить за 80,1 тысячи, у Air Arabia – за 83 тысячи рублей.
"Все остальное – дороже. "Победа" просит за рейс Москва – Дубай 5 марта минимально 96,5 тысячи рублей, Flydubai – 103,7 тысячи, Nordwind – 114,7 тысячи, "Победа" – 119,7 тысячи, "Аэрофлот" – от 126,2 тысячи до 182,7 тысячи рублей на разные рейсы. Но это еще "дешево". Самый дорогой билет в Дубай на субботу из Москвы у авиакомпании "Ямал" – 424,5 тысячи рублей на человека в одну сторону. Отметим, что это эконом-класс", – заключили в АТОР.