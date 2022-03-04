https://ria.ru/20220304/amnistiya-1776541137.html

Совфед одобрил закон об амнистии капитала

Совфед одобрил закон об амнистии капитала - РИА Новости, 04.03.2022

Совфед одобрил закон об амнистии капитала

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в России, который, в том числе, позволит... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:59

2022-03-04T15:59

2022-03-04T16:06

экономика

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в России, который, в том числе, позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты.Основной закон предусматривает проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов. Декларация может быть представлена в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств, а также не только ценных бумаг, но и других финансовых активов.Так, помимо акций или облигаций, можно будет легализовать, например, производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционные и другие, пояснял на заседании кабмина 2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Таким образом, указывал он, правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами.В конце февраля министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что новая амнистия капитала будет более масштабной, чем в 2015, 2018 и 2019 годах.Три других закона вносят сопутствующие изменения в Налоговый и Уголовный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях. Если гражданин подает специальную декларацию в рамках амнистии капиталов, которая легализует его имущество и денежные средства, с него не будут взыскиваться налоги, обязанность по уплате которых возникла до 1 марта 2022 года. Декларант также освобождается от уголовной и административной ответственности за отдельные нарушения и преступления экономической направленности, совершенные до этой даты. Все эти нормы начнут действовать сразу после опубликования законов.Российские владельцы зарубежного имущества и банковских вкладов, не подлежавших ранее декларированию, в 2015 году, получили возможность легализовать их в рамках объявленной президентом РФ амнистии капитала, избежав ответственности, в том числе уголовной, за неуплату налогов, сборов и таможенных платежей. В 2018-2019 годах в ходе амнистии, которая проводилась почти на тех же условиях, можно было задекларировать не только действующие, но и закрытые ранее счета.

https://ria.ru/20220303/biznes-1776196529.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/dacha-1766240142.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, совет федерации рф