https://ria.ru/20220304/amnistiya-1776526748.html

Совфед одобрил закон о новом этапе амнистии капитала

Совфед одобрил закон о новом этапе амнистии капитала - РИА Новости, 04.03.2022

Совфед одобрил закон о новом этапе амнистии капитала

Совет Федерации одобрил в пятницу закон, продлевающий до 1 января 2022 года амнистию капиталов и, соответственно, освобождающий физлиц от уголовной... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:18

2022-03-04T15:18

2022-03-04T15:18

россия

экономика

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, продлевающий до 1 января 2022 года амнистию капиталов и, соответственно, освобождающий физлиц от уголовной ответственности по делам о преступлениях экономической направленности, совершенным до этой даты.Документ входит в пакет правительственных законопроектов, направленных на поддержку российских граждан и экономики в условиях санкций.Ранее амнистия капиталов распространялась на соответствующие преступления, совершенные до 1 января 2019 года.В частности, речь идёт об уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, от уплаты налоговых и таможенных платежей, специальных, антидемпинговых или компенсационных пошлин, неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. -0-

https://ria.ru/20220304/zoloto-1776480495.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, совет федерации рф