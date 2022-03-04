https://ria.ru/20220304/amnistiya-1776526748.html
Совфед одобрил закон о новом этапе амнистии капитала
Совфед одобрил закон о новом этапе амнистии капитала - РИА Новости, 04.03.2022
Совфед одобрил закон о новом этапе амнистии капитала
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, продлевающий до 1 января 2022 года амнистию капиталов и, соответственно, освобождающий физлиц от уголовной... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:18
2022-03-04T15:18
2022-03-04T15:18
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экономика
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, продлевающий до 1 января 2022 года амнистию капиталов и, соответственно, освобождающий физлиц от уголовной ответственности по делам о преступлениях экономической направленности, совершенным до этой даты.Документ входит в пакет правительственных законопроектов, направленных на поддержку российских граждан и экономики в условиях санкций.Ранее амнистия капиталов распространялась на соответствующие преступления, совершенные до 1 января 2019 года.В частности, речь идёт об уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, от уплаты налоговых и таможенных платежей, специальных, антидемпинговых или компенсационных пошлин, неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. -0-
https://ria.ru/20220304/zoloto-1776480495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, совет федерации рф
Совфед одобрил закон о новом этапе амнистии капитала
Совфед продлил срок амнистии капиталов, освобождающий от ответственности по УК
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, продлевающий до 1 января 2022 года амнистию капиталов и, соответственно, освобождающий физлиц от уголовной ответственности по делам о преступлениях экономической направленности, совершенным до этой даты.
Документ входит в пакет правительственных законопроектов, направленных на поддержку российских граждан и экономики в условиях санкций.
Ранее амнистия капиталов распространялась на соответствующие преступления, совершенные до 1 января 2019 года.
В частности, речь идёт об уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, от уплаты налоговых и таможенных платежей, специальных, антидемпинговых или компенсационных пошлин, неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. -0-