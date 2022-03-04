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В МАГАТЭ подтвердили, что Запорожская АЭС работает в нормальном режиме
В МАГАТЭ подтвердили, что Запорожская АЭС работает в нормальном режиме - РИА Новости, 04.03.2022
В МАГАТЭ подтвердили, что Запорожская АЭС работает в нормальном режиме
Запорожская АЭС продолжает работу в нормальном режиме, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:35
2022-03-04T21:35
2022-03-04T21:35
в мире
игорь конашенков
россия
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
рафаэль гросси
магатэ
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ООН, 4 мар – РИА Новости. Запорожская АЭС продолжает работу в нормальном режиме, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.По его словам, после инцидента с пожаром работа АЭС продолжилась."С технической точки зрения мы полагаем, что работа продолжается в нормальном режиме", - сказал Гросси.По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в Минобороны РФ.Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь конашенков, россия, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, рафаэль гросси, магатэ
В МАГАТЭ подтвердили, что Запорожская АЭС работает в нормальном режиме
Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что Запорожская АЭС работает в нормальном режиме