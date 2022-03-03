https://ria.ru/20220303/voyna-1776221329.html

Разговор о возможности ядерной войны ведут НАТО и Украина, заявил Лавров

Разговор о возможности ядерной войны ведут НАТО и Украина, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

Разговор о возможности ядерной войны ведут НАТО и Украина, заявил Лавров

Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации", страны НАТО и Украина ведут разговор о возможности ядерной войны, заявил министр... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:28

2022-03-03T12:28

2022-03-03T12:34

в мире

сергей лавров

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нато

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации", страны НАТО и Украина ведут разговор о возможности ядерной войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, условия применения Россией ядерного оружия описаны в военной доктрине."У нас там нет никакой эскалации ради деэскалации, как это пытаются нам вменять западные аналитики. Но разговор про ядерную войну сейчас ведется. Прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.Он подчеркнул, что сначала такие заявления сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, после заявил Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20220303/ravnovesie-1776222286.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, украина, нато, россия