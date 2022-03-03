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Разговор о возможности ядерной войны ведут НАТО и Украина, заявил Лавров
Разговор о возможности ядерной войны ведут НАТО и Украина, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Разговор о возможности ядерной войны ведут НАТО и Украина, заявил Лавров
Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации", страны НАТО и Украина ведут разговор о возможности ядерной войны, заявил министр... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:28
2022-03-03T12:28
2022-03-03T12:34
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации", страны НАТО и Украина ведут разговор о возможности ядерной войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, условия применения Россией ядерного оружия описаны в военной доктрине."У нас там нет никакой эскалации ради деэскалации, как это пытаются нам вменять западные аналитики. Но разговор про ядерную войну сейчас ведется. Прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.Он подчеркнул, что сначала такие заявления сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, после заявил Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20220303/ravnovesie-1776222286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей лавров, украина, нато, россия
12:28 03.03.2022 (обновлено: 12:34 03.03.2022)
Разговор о возможности ядерной войны ведут НАТО и Украина, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: разговор о возможности ядерной войны ведут НАТО и Украина