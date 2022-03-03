https://ria.ru/20220303/ukraina-1776241371.html

В Совфеде назвали военную операцию России на Украине "прорывом к своим"

В Совфеде назвали военную операцию России на Украине "прорывом к своим" - РИА Новости, 03.03.2022

В Совфеде назвали военную операцию России на Украине "прорывом к своим"

России нет смысла в захвате территории Украины, это прорыв к своим, воссоединение с русскими на Юго-востоке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:26

2022-03-03T13:26

2022-03-03T13:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

совет федерации рф

константин косачев

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. России нет смысла в захвате территории Украины, это прорыв к своим, воссоединение с русскими на Юго-востоке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Происходящее сегодня на Украине - это выход России за пределы уготованного ей Западом геополитического загона. Да, это пересечение границ. Но это не слом "забора", а прорыв к "своим". Не в смысле захвата соседних территорий, но в смысле воссоединения с единомышленниками. В более узком смысле - с русскими на Юго-востоке. В более широком - со всеми "остальными", не готовыми за подножный корм оставаться в стойле", - написал политик в ФБ.По его словам, украинский сюжет наглядно продемонстрировал мир, "основанный на правилах". Когда выбор допускается только "единственно верный", когда права есть только у тех, кто выбрал "правильно", когда свободная торговля для своих беззастенчиво заменяется санкционными режимами для не своих, а "СМИ и соцсети на поверку оказываются лишь манипуляторами, а то и откровенными фейкометами в интересах западных же государств".В основе происходящего - не либеральные ценности и не демократические свободы. В основе - стремление Запада к исключительности, к праву управлять миром неконтролируемо и неподотчетно, добавил он. "Увы, к стыду для западной и центральной Европы, она посчитала оптимальным для себя способом расширения собственных пределов вхождение в американскую сферу влияния. За что и страдает сейчас, в отличие от тех же американцев", - отметил Косачев.В центре мировых проблем - неудержимые претензии США на мировое господство, подчеркнул он. "Отличие американской интерпретации суверенитета от общепринятого заключается в том, что для американцев это улица с односторонним движением. Границы США закрыты для внешнего мира, любое их несанкционированная пересечение – физическое или виртуальное – воспринимается как преступление и карается со всей беспощадностью", - написал политик.В то же время американцы выходят за пределы своих границ и вторгаются в суверенитет других государств, искренне полагая, что весь мир принадлежит им. И выход любых других государств за пределы собственных границ и собственного суверенитета американцы воспринимают как поражение своего суверенитета и своих интересов, отметил законодатель.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/damba-1775284627.html

https://ria.ru/20220224/putin-1774623130.html

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

https://ria.ru/20220303/voyna-1776215921.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, совет федерации рф, константин косачев, ситуация в днр и лнр, украина