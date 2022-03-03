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Липецкая область
https://ria.ru/20220303/turnir-1776275672.html
В Липецкой области провели киберспортивный турнир для детей из ДНР и ЛНР
В Липецкой области провели киберспортивный турнир для детей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022
В Липецкой области провели киберспортивный турнир для детей из ДНР и ЛНР
Турнир по игровым дисциплинам на консоли Fifa22, GranTurismo на PS5, а также по поиску в сети интернет состоялся в реабилитационно-оздоровительном центре "Клен" РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:14
2022-03-03T15:14
липецкая область
липецк
дети
киберспорт
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Турнир по игровым дисциплинам на консоли Fifa22, GranTurismo на PS5, а также по поиску в сети интернет состоялся в реабилитационно-оздоровительном центре "Клен" в Липецкой области, где проживают сто детей из Луганска и Донецка, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в состязаниях приняли участие ребята от шести до 16 лет. Помимо соревновательной части, для них была организована зона игровой виртуальной реальности и другие спортивные активности - настольный теннис, шашки и шахматы. В каждой из трех дисциплин турнира были определены по три призера, самому старшему из них 16 лет, самому младшему победителю - восемь."Региональные организации сейчас направили свои силы на то, чтобы создать для граждан из Луганска и Донецка, проживающих в пунктах временного размещения, комфортные условия. Они достаточно настрадались. И наша задача - обеспечить им не только крышу над головой, но и досуг", - сказал Артамонов.Он уточнил, что организатором турнира выступило Липецкое отделение Федерации киберспорта России при поддержке киберспортивной региональной организации "Красный носорог", а также IT-Cube.Липецк и студентов спортивного клуба "Зевс" Липецкого государственного технического университета.
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липецк, дети, киберспорт, игорь артамонов
15:14 03.03.2022
 

В Липецкой области провели киберспортивный турнир для детей из ДНР и ЛНР

© Фото : администрация Липецкой областиУчастники киберспортивного турнира для детей из ДНР и ЛНР в реабилитационно-оздоровительном центре "Клен" в Липецкой области
Участники киберспортивного турнира для детей из ДНР и ЛНР в реабилитационно-оздоровительном центре Клен в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Турнир по игровым дисциплинам на консоли Fifa22, GranTurismo на PS5, а также по поиску в сети интернет состоялся в реабилитационно-оздоровительном центре "Клен" в Липецкой области, где проживают сто детей из Луганска и Донецка, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в состязаниях приняли участие ребята от шести до 16 лет. Помимо соревновательной части, для них была организована зона игровой виртуальной реальности и другие спортивные активности - настольный теннис, шашки и шахматы. В каждой из трех дисциплин турнира были определены по три призера, самому старшему из них 16 лет, самому младшему победителю - восемь.
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"Региональные организации сейчас направили свои силы на то, чтобы создать для граждан из Луганска и Донецка, проживающих в пунктах временного размещения, комфортные условия. Они достаточно настрадались. И наша задача - обеспечить им не только крышу над головой, но и досуг", - сказал Артамонов.
Он уточнил, что организатором турнира выступило Липецкое отделение Федерации киберспорта России при поддержке киберспортивной региональной организации "Красный носорог", а также IT-Cube.Липецк и студентов спортивного клуба "Зевс" Липецкого государственного технического университета.
 
Липецкая областьЛипецкДетиКиберспортИгорь Артамонов
 
 
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