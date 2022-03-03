https://ria.ru/20220303/turnir-1776275672.html

В Липецкой области провели киберспортивный турнир для детей из ДНР и ЛНР

В Липецкой области провели киберспортивный турнир для детей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022

В Липецкой области провели киберспортивный турнир для детей из ДНР и ЛНР

Турнир по игровым дисциплинам на консоли Fifa22, GranTurismo на PS5, а также по поиску в сети интернет состоялся в реабилитационно-оздоровительном центре "Клен" РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:14

2022-03-03T15:14

2022-03-03T15:14

липецкая область

липецк

дети

киберспорт

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Турнир по игровым дисциплинам на консоли Fifa22, GranTurismo на PS5, а также по поиску в сети интернет состоялся в реабилитационно-оздоровительном центре "Клен" в Липецкой области, где проживают сто детей из Луганска и Донецка, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в состязаниях приняли участие ребята от шести до 16 лет. Помимо соревновательной части, для них была организована зона игровой виртуальной реальности и другие спортивные активности - настольный теннис, шашки и шахматы. В каждой из трех дисциплин турнира были определены по три призера, самому старшему из них 16 лет, самому младшему победителю - восемь."Региональные организации сейчас направили свои силы на то, чтобы создать для граждан из Луганска и Донецка, проживающих в пунктах временного размещения, комфортные условия. Они достаточно настрадались. И наша задача - обеспечить им не только крышу над головой, но и досуг", - сказал Артамонов.Он уточнил, что организатором турнира выступило Липецкое отделение Федерации киберспорта России при поддержке киберспортивной региональной организации "Красный носорог", а также IT-Cube.Липецк и студентов спортивного клуба "Зевс" Липецкого государственного технического университета.

https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775100877.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, дети, киберспорт, игорь артамонов