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Клиенты банка "Тинькофф" столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов
Клиенты банка "Тинькофф" столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов - РИА Новости, 03.03.2022
Клиенты банка "Тинькофф" столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов
Клиенты банка "Тинькофф" жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:59
2022-03-03T14:20
тинькофф. кредитные системы
технологии
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Клиенты банка "Тинькофф" жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным на 13.31 мск было зафиксировано 2397 обращения. Больше всего жалоб поступило на трудности со входом в мобильный банк (77%), еще 18% пользователей пожаловались на проблемы с онлайн-банкингом, еще 5% - на невозможность перевести деньги.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска и других городов России."У части клиентов могут быть проблемы с авторизацией в мобильных приложениях. Работаем над их оперативным устранением", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Тинькоффа"."Попробуйте закрыть приложение, а затем откройте заново. Если не поможет — переустановите приложение. О ситуации уже знаем, наши технические специалисты работают над исправлением. Приношу свои извинения за доставленные неудобства", - ответил сотрудник информационной поддержки банка на вопрос корреспондента РИА Новости о проблемах со входом в приложение.
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тинькофф. кредитные системы, технологии, россия
13:59 03.03.2022 (обновлено: 14:20 03.03.2022)
 
Клиенты банка "Тинькофф" столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов

Downdetector: клиенты банка "Тинькофф" столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка Tinkoff
Стенд банка Tinkoff - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд банка Tinkoff
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Клиенты банка "Тинькофф" жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным на 13.31 мск было зафиксировано 2397 обращения. Больше всего жалоб поступило на трудности со входом в мобильный банк (77%), еще 18% пользователей пожаловались на проблемы с онлайн-банкингом, еще 5% - на невозможность перевести деньги.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска и других городов России.
"У части клиентов могут быть проблемы с авторизацией в мобильных приложениях. Работаем над их оперативным устранением", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Тинькоффа".
"Попробуйте закрыть приложение, а затем откройте заново. Если не поможет — переустановите приложение. О ситуации уже знаем, наши технические специалисты работают над исправлением. Приношу свои извинения за доставленные неудобства", - ответил сотрудник информационной поддержки банка на вопрос корреспондента РИА Новости о проблемах со входом в приложение.
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