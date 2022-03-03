https://ria.ru/20220303/tinkoff-1776251246.html

Клиенты банка "Тинькофф" столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов

Клиенты банка "Тинькофф" столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов - РИА Новости, 03.03.2022

Клиенты банка "Тинькофф" столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов

Клиенты банка "Тинькофф" жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:59

2022-03-03T13:59

2022-03-03T14:20

тинькофф. кредитные системы

технологии

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Клиенты банка "Тинькофф" жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным на 13.31 мск было зафиксировано 2397 обращения. Больше всего жалоб поступило на трудности со входом в мобильный банк (77%), еще 18% пользователей пожаловались на проблемы с онлайн-банкингом, еще 5% - на невозможность перевести деньги.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска и других городов России."У части клиентов могут быть проблемы с авторизацией в мобильных приложениях. Работаем над их оперативным устранением", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Тинькоффа"."Попробуйте закрыть приложение, а затем откройте заново. Если не поможет — переустановите приложение. О ситуации уже знаем, наши технические специалисты работают над исправлением. Приношу свои извинения за доставленные неудобства", - ответил сотрудник информационной поддержки банка на вопрос корреспондента РИА Новости о проблемах со входом в приложение.

https://ria.ru/20220303/komissiya-1776170400.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тинькофф. кредитные системы, технологии, россия