https://ria.ru/20220303/subsidii-1776227905.html
Ленобласть начала выплаты субсидии сельзохтоваропроизводителям к посевной
Ленобласть начала выплаты субсидии сельзохтоваропроизводителям к посевной - РИА Новости, 03.03.2022
Ленобласть начала выплаты субсидии сельзохтоваропроизводителям к посевной
Ленинградская область начала выплаты субсидий сельзохтоваропроизводителям на организацию посевной кампании, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:48
2022-03-03T12:48
2022-03-03T12:48
ленинградская область
экономика
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Ленинградская область начала выплаты субсидий сельзохтоваропроизводителям на организацию посевной кампании, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, с начала года на агротехнологические работы хозяйствам уже направлено 189,2 миллиона рублей. Всего государственная поддержка на проведение посевной в 2022 году предусмотрена в размере 615,5 миллиона рублей. Планируется увеличение этой суммы на 62 миллиона рублей при корректировке бюджета."В этом году мы начинаем раньше обычного выплачивать субсидию на агротехнологические работы. Планируем за март довести до производителей основную сумму господдержки. Это позволит оперативно подготовиться к посевной, закупить семена, удобрения, запчасти для техники, горючесмазочные материалы. Мы сделаем всё возможное, чтобы войти в зиму с запасом продукции и кормов для животных", - рассказал заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.В 2021 году общее государственное финансирование агропромышленного комплекса (АПК) региона составило 5,4 миллиарда рублей, выпущено валовой продукции АПК на 322,9 миллиарда рублей (116,8% к 2020 году), выращено 140 тысяч тонн зерновых культур, 165,3 тысячи тонн картофеля, 176,6 тысяч тонн овощей, произведено 3,48 миллиарда штук яиц, 362,5 тысячи тонн мяса и 649,6 тысячи тонн молока, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220302/lenoblast-1776042043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Ленинградская область
начала выплаты субсидий сельзохтоваропроизводителям на организацию посевной кампании, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, с начала года на агротехнологические работы хозяйствам уже направлено 189,2 миллиона рублей. Всего государственная поддержка на проведение посевной в 2022 году предусмотрена в размере 615,5 миллиона рублей. Планируется увеличение этой суммы на 62 миллиона рублей при корректировке бюджета.
"В этом году мы начинаем раньше обычного выплачивать субсидию на агротехнологические работы. Планируем за март довести до производителей основную сумму господдержки. Это позволит оперативно подготовиться к посевной, закупить семена, удобрения, запчасти для техники, горючесмазочные материалы. Мы сделаем всё возможное, чтобы войти в зиму с запасом продукции и кормов для животных", - рассказал заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
В 2021 году общее государственное финансирование агропромышленного комплекса (АПК) региона составило 5,4 миллиарда рублей, выпущено валовой продукции АПК на 322,9 миллиарда рублей (116,8% к 2020 году), выращено 140 тысяч тонн зерновых культур, 165,3 тысячи тонн картофеля, 176,6 тысяч тонн овощей, произведено 3,48 миллиарда штук яиц, 362,5 тысячи тонн мяса и 649,6 тысячи тонн молока, добавили в пресс-службе.