Москалькова обратилась в СЕ по вопросу защиты российских студентов
Омбудсмен Москалькова обратилась в Совет Европы по вопросу защиты российских студентов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращения в защиту прав российских студентов комиссару Совета Европы по правам человека, председателю Французской национальной консультативной комиссии по правам человека, Общественному защитнику прав в Чехии, ректору Чешского технического университета в Праге, а также директору технологического университета Труа.
"Направила письма комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, председателю французской национальной консультативной комиссии по правам человека Жан-Мари Бургубуру, общественному защитнику прав в Чехии Станиславу Кржечеку, ректору чешского технического университета в Праге Войтеху Петрачеку, директору технологического университета Труа Пьеру Коху в защиту российских студентов от дискриминации", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
По ее словам, студенты из России, обучающиеся в странах-членах Совета Европы, становятся жертвами "расовой дискриминации"
"Российских студентов необоснованно отчисляют из образовательных учреждений, не допускают к занятиям, осуществляют моральную травлю", - добавила уполномоченный.
Ранее Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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