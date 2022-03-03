https://ria.ru/20220303/studenty-1776185361.html

Москалькова обратилась в СЕ по вопросу защиты российских студентов

Москалькова обратилась в СЕ по вопросу защиты российских студентов - РИА Новости, 03.03.2022

Москалькова обратилась в СЕ по вопросу защиты российских студентов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращения в защиту прав российских студентов комиссару Совета Европы по правам человека,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:06

2022-03-03T10:06

2022-03-03T10:06

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращения в защиту прав российских студентов комиссару Совета Европы по правам человека, председателю Французской национальной консультативной комиссии по правам человека, Общественному защитнику прав в Чехии, ректору Чешского технического университета в Праге, а также директору технологического университета Труа."Направила письма комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, председателю французской национальной консультативной комиссии по правам человека Жан-Мари Бургубуру, общественному защитнику прав в Чехии Станиславу Кржечеку, ректору чешского технического университета в Праге Войтеху Петрачеку, директору технологического университета Труа Пьеру Коху в защиту российских студентов от дискриминации", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.По ее словам, студенты из России, обучающиеся в странах-членах Совета Европы, становятся жертвами "расовой дискриминации""Российских студентов необоснованно отчисляют из образовательных учреждений, не допускают к занятиям, осуществляют моральную травлю", - добавила уполномоченный.Ранее Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/studenty-1775591922.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дунья миятович, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, совет европы, валерий фадеев, ситуация в днр и лнр