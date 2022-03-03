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Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20220303/sportpsy-1775899973.html
"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами?
"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами? - РИА Новости, 03.03.2022
"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами?
Как поддержать спортсмена, потерпевшего поражение в важном соревновании? Какие ошибки допускают родители и тренеры юных спортсменов? Стоит ли вообще отдавать детей в профессиональный спорт и зачем? Цель спортивной психологии — настроить на победу? И почему многие спортсмены после завершения карьеры остаются ни с чем?
2022-03-03T12:00
2022-03-03T12:00
яснопонятно
подкаст
спорт
психология
фигурное катание
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«Натаскивать на победу — глупо». Как психологи работают со спортсменами?
Как поддержать спортсмена, потерпевшего поражение в важном соревновании? Какие ошибки допускают родители и тренеры юных спортсменов? Стоит ли вообще отдавать детей в профессиональный спорт и зачем? Цель спортивной психологии — настроить на победу? И почему многие спортсмены после завершения карьеры остаются ни с чем?
audio/mpeg
«Натаскивать на победу — глупо». Как психологи работают со спортсменами?
Как поддержать спортсмена, потерпевшего поражение в важном соревновании? Какие ошибки допускают родители и тренеры юных спортсменов? Стоит ли вообще отдавать детей в профессиональный спорт и зачем? Цель спортивной психологии — настроить на победу? И почему многие спортсмены после завершения карьеры остаются ни с чем?
audio/mpeg
Спортивный психолог Вадим Гущин комментирует допинговый скандал на Олимпиаде в Пекине и объясняет, как психологи помогают спортсменам.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде.Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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96
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подкаст, спорт, психология, фигурное катание, аудио
12:00 03.03.2022
 

"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами?

ЯсноПонятно
«Натаскивать на победу — глупо». Как психологи работают со спортсменами?
3 марта, 12:00
Читать ria.ru в
Как поддержать спортсмена, потерпевшего поражение в важном соревновании? Какие ошибки допускают родители и тренеры юных спортсменов? Стоит ли вообще отдавать детей в профессиональный спорт и зачем? Цель спортивной психологии — настроить на победу? И почему многие спортсмены после завершения карьеры остаются ни с чем?
Спортивный психолог Вадим Гущин комментирует допинговый скандал на Олимпиаде в Пекине и объясняет, как психологи помогают спортсменам.
С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде.
Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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