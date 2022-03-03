https://ria.ru/20220303/sportpsy-1775899973.html
"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами?
"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами? - РИА Новости, 03.03.2022
"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами?
Как поддержать спортсмена, потерпевшего поражение в важном соревновании? Какие ошибки допускают родители и тренеры юных спортсменов? Стоит ли вообще отдавать детей в профессиональный спорт и зачем? Цель спортивной психологии — настроить на победу? И почему многие спортсмены после завершения карьеры остаются ни с чем?
2022-03-03T12:00
2022-03-03T12:00
2022-03-03T12:00
яснопонятно
подкаст
спорт
психология
фигурное катание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775899512_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_867b5af35631e68aa415e98dc27e84ae.jpg
«Натаскивать на победу — глупо». Как психологи работают со спортсменами?
Как поддержать спортсмена, потерпевшего поражение в важном соревновании? Какие ошибки допускают родители и тренеры юных спортсменов? Стоит ли вообще отдавать детей в профессиональный спорт и зачем? Цель спортивной психологии — настроить на победу? И почему многие спортсмены после завершения карьеры остаются ни с чем?
audio/mpeg
«Натаскивать на победу — глупо». Как психологи работают со спортсменами?
Как поддержать спортсмена, потерпевшего поражение в важном соревновании? Какие ошибки допускают родители и тренеры юных спортсменов? Стоит ли вообще отдавать детей в профессиональный спорт и зачем? Цель спортивной психологии — настроить на победу? И почему многие спортсмены после завершения карьеры остаются ни с чем?
audio/mpeg
Спортивный психолог Вадим Гущин комментирует допинговый скандал на Олимпиаде в Пекине и объясняет, как психологи помогают спортсменам.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде.Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775899512_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_0a4f3e0a188ff54ec50f48373cbdfaf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, спорт, психология, фигурное катание, аудио
"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами?
Как поддержать спортсмена, потерпевшего поражение в важном соревновании? Какие ошибки допускают родители и тренеры юных спортсменов? Стоит ли вообще отдавать детей в профессиональный спорт и зачем? Цель спортивной психологии — настроить на победу? И почему многие спортсмены после завершения карьеры остаются ни с чем?