https://ria.ru/20220303/sportpsy-1775899973.html

"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами?

"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами? - РИА Новости, 03.03.2022

"Натаскивать на победу — глупо". Как психологи работают со спортсменами?

Как поддержать спортсмена, потерпевшего поражение в важном соревновании? Какие ошибки допускают родители и тренеры юных спортсменов? Стоит ли вообще отдавать детей в профессиональный спорт и зачем? Цель спортивной психологии — настроить на победу? И почему многие спортсмены после завершения карьеры остаются ни с чем?

2022-03-03T12:00

2022-03-03T12:00

2022-03-03T12:00

яснопонятно

подкаст

спорт

психология

фигурное катание

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«Натаскивать на победу — глупо». Как психологи работают со спортсменами? Как поддержать спортсмена, потерпевшего поражение в важном соревновании? Какие ошибки допускают родители и тренеры юных спортсменов? Стоит ли вообще отдавать детей в профессиональный спорт и зачем? Цель спортивной психологии — настроить на победу? И почему многие спортсмены после завершения карьеры остаются ни с чем? audio/mpeg

«Натаскивать на победу — глупо». Как психологи работают со спортсменами? Как поддержать спортсмена, потерпевшего поражение в важном соревновании? Какие ошибки допускают родители и тренеры юных спортсменов? Стоит ли вообще отдавать детей в профессиональный спорт и зачем? Цель спортивной психологии — настроить на победу? И почему многие спортсмены после завершения карьеры остаются ни с чем? audio/mpeg

Спортивный психолог Вадим Гущин комментирует допинговый скандал на Олимпиаде в Пекине и объясняет, как психологи помогают спортсменам.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде.Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, спорт, психология, фигурное катание, аудио