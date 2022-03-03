https://ria.ru/20220303/smi-1776240809.html

Запрет на RT и Sputnik в ЕС должен быть временным, заявили в Нидерландах

Запрет на RT и Sputnik в ЕС должен быть временным, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 03.03.2022

Запрет на RT и Sputnik в ЕС должен быть временным, заявили в Нидерландах

Министр цифровых технологий Нидерландов Александра ван Хюффелен заявила, что запрет на RT и Sputnik в ЕС должен быть временным и подвергаться регулярным... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:25

2022-03-03T13:25

2022-03-03T13:44

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр цифровых технологий Нидерландов Александра ван Хюффелен заявила, что запрет на RT и Sputnik в ЕС должен быть временным и подвергаться регулярным обзорам.Ранее Евросоюз также запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины."Мы должны попытаться сделать его (запрет) как можно короче и настолько длительным, насколько это необходимо. Он должно быть одним крайним исключением, поскольку мы в состоянии войны", - отметила она в интервью изданию Politico.По словам ван Хюффелен, важно "в ближайшие дни и недели" подвергать пересмотру введенные против РФ санкции.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя намерение ЕК заблокировать ряд российских СМИ, заявила в своем Telegram-канале, что "сбылась мечта либеральной Европы, долго подбирались к RT — и пытаясь контролировать и ограничивать через Ofcom в Британии, и поливая нас грязью во Франции, обвинив во лжи и дезинформации на выборах, и создавая помехи новому каналу на немецком языке". Она подчеркнула, что "к заявленным целям остановки военной операции на Украине это решение по RT не имеет никакого отношения".

https://ria.ru/20220303/strakh-1776161146.html

https://ria.ru/20220302/rt-1776133861.html

https://ria.ru/20220302/obraschenie-1776091668.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776154832.html

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Владимир Лаврентьев

телеканал rt, в мире, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, санкции, sputnik