Все продукты для арктических районов Якутии будут завозить по Севморпути
Все продукты для арктических районов Якутии будут завозить по Севморпути с 2023 года
ЯКУТСК, 3 мар – РИА Новости. Власти Якутии с 2023 года планируют завозить весь объем продовольственных грузов для арктических районов Северным морским путем, заявил РИА Новости министр по развитию Арктики и делам народов Севера республики Владимир Черноградский.
Ранее сообщалось о том, что собственный флот компании "Якутоптторг" в июле начнет завоз грузов из Краснодарского края в арктические районы Якутии по Северному морскому пути, такие меры предприняты из-за роста цен на продукты питания и проблем с доставкой по железной дороге.
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По словам Черноградского, завоз социально-значимых продовольственных товаров в арктические и другие труднодоступные населенные пункты Якутии ведомство курирует с 2021 года. Перед министерством поставлены задачи по сдерживанию роста цен в Арктике, для этого следует изменить логистику завоза, хранения и сбыта продовольственных товаров, создать сеть торгово-логистических центров.
"В советские времена снабжение Арктики осуществлялось через Северный морской путь. В прошлом году судно "Якутоптторга" СТК 1012 ушло на зимовку в поселок Вознесенье Ленинградской области. В середине августа флот привезет в арктические районы Якутии социально значимые продовольственные товары. В 2023 году мы планируем завести Северным морским путем весь объем продовольственных грузов, предназначенных для Арктики", - отметил министр.
В результате совместной работы якутских властей с Минвостокразвития России проект по созданию торгово-логистических центров в арктической зоне республики вошел в федеральную программу поддержки традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в Арктической зоне РФ. Объем финансирования составил более 1 миллиарда рублей.
"До 2024 года во всех 13 арктических районах появятся торгово-логистические центры с современными складами, овощехранилищами. Они будут пунктами депонирования основных продовольственных товаров для круглогодичного снабжения широким ассортиментом товаров по доступным ценам населения Арктических районов", - рассказал министр.