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Путин: националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом

Путин: националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом - РИА Новости, 03.03.2022

Путин: националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом

Националисты и иностранные наемники, в том числе с ближнего востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом, сообщил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:23

2022-03-03T20:23

2022-03-03T21:51

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Националисты и иностранные наемники, в том числе с ближнего востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом, сообщил президент России Владимир Путин на совещании Совбеза."Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наёмники, в том числе из ближнего востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом. Я уже говорил, есть абсолютно объективные данные фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов", - сказал Путин.Также президент сообщил, что эти националистические формирования не выполняют данных обещаний."Вместо того, чтобы выполнить обещания убрать эту технику из жилой застройки, от детских садов, больниц, наоборот, дополнительно перебрасывают туда танки, артиллерию, минометы", - сказал президент.Националисты на Украине сгоняют жителей многоквартирных домов в середину здания, а на нижних и верхних этажах размещают оружие, только фашисты столь бесчеловечно относились к мирному населению, заявил президент России Владимир Путин."Еще хуже неонацисты обращаются со своими собственными гражданами, со своим населением. Как уже говорил, прикрываются людьми как живым щитом. Наши военные отмечают и такие факты, когда в городах народных республик Донбасса Северодонецке, Лисичанске, других, жителей многоквартирных домов сгоняют в средние этажи зданий. А в нижних этажах проламывают окна и стены, выставляют там тяжелую технику, пушки, танки загоняют. На крышах и на верхних этажах расставляют пулеметы и снайперов", - рассказал Путин на встрече с членами Совбеза."Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению. Когда советские войска сражались с ними, в том числе освобождая территорию Украины", - отметил президент России.Националисты бросают под огонь иностранцев, а своими людьми прикрываются как живым щитом, заявил президент России Владимир Путин.В ходе совещания с членами Совбеза РФ он напомнил, что российские военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновения, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место, но националисты не дают этого сделать."Более того, сейчас указывают иностранным гражданам обращаться к своим властям, а уже те, в свою очередь, должны будут обращаться в МИД Украины. Фактически людей просто бросают под огонь. Ещё хуже неонацисты обращаются со своим населением, как уже говорил, прикрываются населением как живым щитом" - сказал Путин в ходе совещания с членами Совбеза.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

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"Только фашисты воевали так" – Путин о действиях ВСУ ПУТИН: НАЦИОНАЛИСТЫ НА УКРАИНЕ СГОНЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В СЕРЕДИНУ ЗДАНИЯ, А НА НИЖНИХ И ВЕРХНИХ РАЗМЕЩАЮТ ОРУЖИЕ - ТАК ДЕЛАЛИ ФАШИСТЫ 2022-03-03T20:23 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр, в мире