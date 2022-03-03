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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/schit-1776359772.html
Путин: националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом
Путин: националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом - РИА Новости, 03.03.2022
Путин: националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом
Националисты и иностранные наемники, в том числе с ближнего востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом, сообщил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T20:23
2022-03-03T21:51
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Националисты и иностранные наемники, в том числе с ближнего востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом, сообщил президент России Владимир Путин на совещании Совбеза."Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наёмники, в том числе из ближнего востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом. Я уже говорил, есть абсолютно объективные данные фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов", - сказал Путин.Также президент сообщил, что эти националистические формирования не выполняют данных обещаний."Вместо того, чтобы выполнить обещания убрать эту технику из жилой застройки, от детских садов, больниц, наоборот, дополнительно перебрасывают туда танки, артиллерию, минометы", - сказал президент.Националисты на Украине сгоняют жителей многоквартирных домов в середину здания, а на нижних и верхних этажах размещают оружие, только фашисты столь бесчеловечно относились к мирному населению, заявил президент России Владимир Путин."Еще хуже неонацисты обращаются со своими собственными гражданами, со своим населением. Как уже говорил, прикрываются людьми как живым щитом. Наши военные отмечают и такие факты, когда в городах народных республик Донбасса Северодонецке, Лисичанске, других, жителей многоквартирных домов сгоняют в средние этажи зданий. А в нижних этажах проламывают окна и стены, выставляют там тяжелую технику, пушки, танки загоняют. На крышах и на верхних этажах расставляют пулеметы и снайперов", - рассказал Путин на встрече с членами Совбеза."Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению. Когда советские войска сражались с ними, в том числе освобождая территорию Украины", - отметил президент России.Националисты бросают под огонь иностранцев, а своими людьми прикрываются как живым щитом, заявил президент России Владимир Путин.В ходе совещания с членами Совбеза РФ он напомнил, что российские военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновения, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место, но националисты не дают этого сделать."Более того, сейчас указывают иностранным гражданам обращаться к своим властям, а уже те, в свою очередь, должны будут обращаться в МИД Украины. Фактически людей просто бросают под огонь. Ещё хуже неонацисты обращаются со своим населением, как уже говорил, прикрываются населением как живым щитом" - сказал Путин в ходе совещания с членами Совбеза.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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"Только фашисты воевали так" – Путин о действиях ВСУ
ПУТИН: НАЦИОНАЛИСТЫ НА УКРАИНЕ СГОНЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В СЕРЕДИНУ ЗДАНИЯ, А НА НИЖНИХ И ВЕРХНИХ РАЗМЕЩАЮТ ОРУЖИЕ - ТАК ДЕЛАЛИ ФАШИСТЫ
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр, в мире
20:23 03.03.2022 (обновлено: 21:51 03.03.2022)
 
Путин: националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом

Президент Путин: украинские националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Националисты и иностранные наемники, в том числе с ближнего востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом, сообщил президент России Владимир Путин на совещании Совбеза.
"Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наёмники, в том числе из ближнего востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом. Я уже говорил, есть абсолютно объективные данные фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов", - сказал Путин.
"Таких обстрелов не было давно": разрушения в Горловке и Донецке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

Люди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены дома и социальные учреждения.

Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

Женщина у жилого дома в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Донецка прячутся от обстрела.

Жители города прячутся от обстрела на улице Парковская в Донецке
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

Пожар в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

Военнослужащий у трупа сотрудника газовой службы, погибшего в результате обстрелов в Киевском районе Донецка
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

Сгоревший автомобиль во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице в подъезде
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Также президент сообщил, что эти националистические формирования не выполняют данных обещаний.
"Вместо того, чтобы выполнить обещания убрать эту технику из жилой застройки, от детских садов, больниц, наоборот, дополнительно перебрасывают туда танки, артиллерию, минометы", - сказал президент.
Националисты на Украине сгоняют жителей многоквартирных домов в середину здания, а на нижних и верхних этажах размещают оружие, только фашисты столь бесчеловечно относились к мирному населению, заявил президент России Владимир Путин.
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"Еще хуже неонацисты обращаются со своими собственными гражданами, со своим населением. Как уже говорил, прикрываются людьми как живым щитом. Наши военные отмечают и такие факты, когда в городах народных республик Донбасса Северодонецке, Лисичанске, других, жителей многоквартирных домов сгоняют в средние этажи зданий. А в нижних этажах проламывают окна и стены, выставляют там тяжелую технику, пушки, танки загоняют. На крышах и на верхних этажах расставляют пулеметы и снайперов", - рассказал Путин на встрече с членами Совбеза.
"Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению. Когда советские войска сражались с ними, в том числе освобождая территорию Украины", - отметил президент России.
Националисты бросают под огонь иностранцев, а своими людьми прикрываются как живым щитом, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе совещания с членами Совбеза РФ он напомнил, что российские военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновения, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место, но националисты не дают этого сделать.
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"Более того, сейчас указывают иностранным гражданам обращаться к своим властям, а уже те, в свою очередь, должны будут обращаться в МИД Украины. Фактически людей просто бросают под огонь. Ещё хуже неонацисты обращаются со своим населением, как уже говорил, прикрываются населением как живым щитом" - сказал Путин в ходе совещания с членами Совбеза.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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