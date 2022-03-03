https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776288346.html

Минниханов: простые люди не должны страдать от антироссийских санкций

Минниханов: простые люди не должны страдать от антироссийских санкций - РИА Новости, 03.03.2022

Минниханов: простые люди не должны страдать от антироссийских санкций

Санкции, которые США и европейские страны вводят в отношении Российской Федерации, не должны затрагивать простых граждан, это несправедливо, заявил президент... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:54

2022-03-03T15:54

2022-03-03T15:54

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

признание днр и лнр в россии

эвакуация жителей днр и лнр в россию

россия

украина

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КАЗАНЬ, 3 мар - РИА Новости. Санкции, которые США и европейские страны вводят в отношении Российской Федерации, не должны затрагивать простых граждан, это несправедливо, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг.Глава республики отметил, что такие санкции носят аморальный характер. "Все к этому шло. Конечно, все, что произошло, - это несправедливо", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773794317.html

республика татарстан (татарстан)

россия

украина

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, россия, украина