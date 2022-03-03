Минниханов: простые люди не должны страдать от антироссийских санкций
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
КАЗАНЬ, 3 мар - РИА Новости. Санкции, которые США и европейские страны вводят в отношении Российской Федерации, не должны затрагивать простых граждан, это несправедливо, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг.
"Как можно отключать от системы банковские карты простых людей? Ну отключите меня, еще кого-то, федеральное правительство… При чем здесь простые люди? Или закрыть небо – закройте небо для тех, кто нежелателен. Но обычные граждане здесь при чем?" - сказал Минниханов журналистам.
Глава республики отметил, что такие санкции носят аморальный характер. "Все к этому шло. Конечно, все, что произошло, - это несправедливо", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.