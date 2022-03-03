https://ria.ru/20220303/rt-1776299041.html

RT официально отключили от британского телевидения

RT официально отключили от британского телевидения - РИА Новости, 03.03.2022

RT официально отключили от британского телевидения

Канал RT официально отключён от британского телевидения в связи со спецоперацией на Украине, сообщила министр культуры, медиа и спорта Великобритании Надин... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:29

2022-03-03T16:29

2022-03-03T16:30

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ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости. Канал RT официально отключён от британского телевидения в связи со спецоперацией на Украине, сообщила министр культуры, медиа и спорта Великобритании Надин Доррис.Британский регулятор Ofcom в настоящее время проводит 27 расследований в отношении новостных программ RT и рассматривает вопрос о том, следует ли полностью отозвать лицензию у телеканала."Я была очень рада вчера увидеть, что канал теперь официально отключен от британского телевидения после того, как он был закрыт на платформах Sky, Freeview и Freesat", - сказала министр, выступая в парламенте.Кроме того, Доррис указала, что попросила Meta и TikTok "сделать все возможное, чтобы предотвратить доступ к RT в Великобритании, как они сделали в Европе"."Я рада, что YouTube уже ответил на этот призыв и сделал это", - добавила она.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просил Ofcom проверить RT на предмет нарушений, так как считает, что материалы телеканала "наносят ущерб правде".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Джонсона про обращение к медиарегулятору, отметив, что "все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет". Она добавила, что это признание "бесценно". По ее словам, если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Замглавреда RT Анна Белкина отмечала, что Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность лицензии RT, за последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания Ofcom , "чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране". Она добавила, что британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые они называют якобы независимыми и полностью свободными от политического давления.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220303/smi-1776240809.html

https://ria.ru/20220303/strakh-1776161146.html

https://ria.ru/20220302/urugvay-1775951084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, анна белкина, борис джонсон, мария захарова, франция, россия, сша, ofcom, европарламент, телеканал rt, великобритания