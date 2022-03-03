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Медиавойны
https://ria.ru/20220303/rt-1776299041.html
RT официально отключили от британского телевидения
RT официально отключили от британского телевидения - РИА Новости, 03.03.2022
RT официально отключили от британского телевидения
Канал RT официально отключён от британского телевидения в связи со спецоперацией на Украине, сообщила министр культуры, медиа и спорта Великобритании Надин... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:29
2022-03-03T16:30
медиавойны
в мире
анна белкина
борис джонсон
мария захарова
франция
россия
сша
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ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости. Канал RT официально отключён от британского телевидения в связи со спецоперацией на Украине, сообщила министр культуры, медиа и спорта Великобритании Надин Доррис.Британский регулятор Ofcom в настоящее время проводит 27 расследований в отношении новостных программ RT и рассматривает вопрос о том, следует ли полностью отозвать лицензию у телеканала."Я была очень рада вчера увидеть, что канал теперь официально отключен от британского телевидения после того, как он был закрыт на платформах Sky, Freeview и Freesat", - сказала министр, выступая в парламенте.Кроме того, Доррис указала, что попросила Meta и TikTok "сделать все возможное, чтобы предотвратить доступ к RT в Великобритании, как они сделали в Европе"."Я рада, что YouTube уже ответил на этот призыв и сделал это", - добавила она.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просил Ofcom проверить RT на предмет нарушений, так как считает, что материалы телеканала "наносят ущерб правде".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Джонсона про обращение к медиарегулятору, отметив, что "все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет". Она добавила, что это признание "бесценно". По ее словам, если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Замглавреда RT Анна Белкина отмечала, что Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность лицензии RT, за последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания Ofcom , "чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране". Она добавила, что британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые они называют якобы независимыми и полностью свободными от политического давления.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220303/smi-1776240809.html
https://ria.ru/20220303/strakh-1776161146.html
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в мире, анна белкина, борис джонсон, мария захарова, франция, россия, сша, ofcom, европарламент, телеканал rt, великобритания
16:29 03.03.2022 (обновлено: 16:30 03.03.2022)
 
RT официально отключили от британского телевидения

Министр культуры Доррис: телеканал RT официально отключили от британского телевидения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT в Москве
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ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости. Канал RT официально отключён от британского телевидения в связи со спецоперацией на Украине, сообщила министр культуры, медиа и спорта Великобритании Надин Доррис.
Британский регулятор Ofcom в настоящее время проводит 27 расследований в отношении новостных программ RT и рассматривает вопрос о том, следует ли полностью отозвать лицензию у телеканала.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:25Медиавойны
Запрет на RT и Sputnik в ЕС должен быть временным, заявили в Нидерландах
"Я была очень рада вчера увидеть, что канал теперь официально отключен от британского телевидения после того, как он был закрыт на платформах Sky, Freeview и Freesat", - сказала министр, выступая в парламенте.
Кроме того, Доррис указала, что попросила Meta и TikTok "сделать все возможное, чтобы предотвратить доступ к RT в Великобритании, как они сделали в Европе".
"Я рада, что YouTube уже ответил на этот призыв и сделал это", - добавила она.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просил Ofcom проверить RT на предмет нарушений, так как считает, что материалы телеканала "наносят ущерб правде".
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Мадуро объяснил, почему страны Запада запретили RT и Sputnik
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Джонсона про обращение к медиарегулятору, отметив, что "все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет". Она добавила, что это признание "бесценно". По ее словам, если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Замглавреда RT Анна Белкина отмечала, что Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность лицензии RT, за последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания Ofcom , "чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране". Она добавила, что британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые они называют якобы независимыми и полностью свободными от политического давления.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 00:29
Крупная стриминговая платформа Уругвая прекратила вещание RT
 
МедиавойныВ миреАнна БелкинаБорис ДжонсонМария ЗахароваФранцияРоссияСШАOfcomЕвропарламентТелеканал RTВеликобритания
 
 
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