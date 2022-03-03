https://ria.ru/20220303/rossiyanka-1776218953.html

Пропавшую в Германии россиянку нашли убитой

Пропавшую в Германии россиянку нашли убитой - РИА Новости, 03.03.2022

Пропавшую в Германии россиянку нашли убитой

Жительница Санкт-Петербурга Екатерина Болгова (Бауман), проживавшая с мужем в Германии и исчезнувшая из дома в начале февраля, погибла, сообщила ее мать;... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:18

2022-03-03T12:18

2022-03-03T23:37

германия

россия

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БЕРЛИН/С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Екатерина Болгова (Бауман), проживавшая с мужем в Германии и исчезнувшая из дома в начале февраля, погибла, сообщила ее мать; местная полиция заявила, что расследует дело об убийстве и выдала ордер на арест супруга.Болгова взяла фамилию мужа и жила с ним в Германии с 2010 года, сохранив российское гражданство. Со слов супруга, Екатерина, предположительно, 4 февраля "без повода пропала ночью из <…> дома" в городе Бремерхафен и с тех пор не выходила на связь, сообщила ее мать Светлана. Считая, что Екатерина не могла оставить дочь пяти с половиной лет на фоне бракоразводного процесса и случаев насилия в семье, мать в феврале обратилась в МИД России с просьбой оказать содействие в поисках Екатерины."Помним, любим, скорбим", — написала Светлана в своем инстаграме.Как следует из комментариев к посту, на берег реки Везер возле отеля Antlantic Hotel Sail City выкинуло чемодан с останками, о чем очевидец сообщил полиции. Позже якобы подтвердилось, что они принадлежат Екатерине Бауман.Супруг Екатерины арестован, информируют ее близкие в инстаграм-аккаунте, созданном для содействия в поисках женщины.Полиция Бремерхафена подтвердила, что женщина была убита. "По итогам масштабных поисков <…> установлено, что 32-летняя женщина стала жертвой преступления. Первого марта на берегу Везера в районе Atlantic Hotel Sail City в Бремерхафене был найден чемодан. Очевидец немедленно уведомил полицию. В чемодане находились части тела женщины. По имеющимся результатам (опознания. — Прим. ред.) достоверно установлено, что погибшей является Екатерина Бауман", — говорится в сообщении полиции.Ведется расследование дела об убийстве. "Собранные доказательства и улики после обнаружения Екатерины Бауман привели к выдаче ордера на арест супруга молодой женщины", — добавила полиция.

https://ria.ru/20211022/nasilie-1755470496.html

https://ria.ru/20220215/poiski-1772869840.html

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

германия, россия