https://ria.ru/20220303/rossiyanka-1776218953.html
Пропавшую в Германии россиянку нашли убитой
Пропавшую в Германии россиянку нашли убитой - РИА Новости, 03.03.2022
Пропавшую в Германии россиянку нашли убитой
Жительница Санкт-Петербурга Екатерина Болгова (Бауман), проживавшая с мужем в Германии и исчезнувшая из дома в начале февраля, погибла, сообщила ее мать;... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:18
2022-03-03T12:18
2022-03-03T23:37
германия
россия
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БЕРЛИН/С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Екатерина Болгова (Бауман), проживавшая с мужем в Германии и исчезнувшая из дома в начале февраля, погибла, сообщила ее мать; местная полиция заявила, что расследует дело об убийстве и выдала ордер на арест супруга.Болгова взяла фамилию мужа и жила с ним в Германии с 2010 года, сохранив российское гражданство. Со слов супруга, Екатерина, предположительно, 4 февраля "без повода пропала ночью из <…> дома" в городе Бремерхафен и с тех пор не выходила на связь, сообщила ее мать Светлана. Считая, что Екатерина не могла оставить дочь пяти с половиной лет на фоне бракоразводного процесса и случаев насилия в семье, мать в феврале обратилась в МИД России с просьбой оказать содействие в поисках Екатерины."Помним, любим, скорбим", — написала Светлана в своем инстаграме.Как следует из комментариев к посту, на берег реки Везер возле отеля Antlantic Hotel Sail City выкинуло чемодан с останками, о чем очевидец сообщил полиции. Позже якобы подтвердилось, что они принадлежат Екатерине Бауман.Супруг Екатерины арестован, информируют ее близкие в инстаграм-аккаунте, созданном для содействия в поисках женщины.Полиция Бремерхафена подтвердила, что женщина была убита. "По итогам масштабных поисков <…> установлено, что 32-летняя женщина стала жертвой преступления. Первого марта на берегу Везера в районе Atlantic Hotel Sail City в Бремерхафене был найден чемодан. Очевидец немедленно уведомил полицию. В чемодане находились части тела женщины. По имеющимся результатам (опознания. — Прим. ред.) достоверно установлено, что погибшей является Екатерина Бауман", — говорится в сообщении полиции.Ведется расследование дела об убийстве. "Собранные доказательства и улики после обнаружения Екатерины Бауман привели к выдаче ордера на арест супруга молодой женщины", — добавила полиция.
https://ria.ru/20211022/nasilie-1755470496.html
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германия, россия
12:18 03.03.2022 (обновлено: 23:37 03.03.2022)
Пропавшую в Германии россиянку нашли убитой
Пропавшую в Германии петербурженку нашли мертвой в Бремерхафене, в убийстве подозревают мужа
БЕРЛИН/С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости
. Жительница Санкт-Петербурга Екатерина Болгова (Бауман), проживавшая с мужем в Германии и исчезнувшая из дома в начале февраля, погибла, сообщила
ее мать; местная полиция заявила, что расследует дело об убийстве и выдала ордер на арест супруга.
Болгова взяла фамилию мужа и жила с ним в Германии
с 2010 года, сохранив российское гражданство. Со слов супруга, Екатерина, предположительно, 4 февраля "без повода пропала ночью из <…> дома" в городе Бремерхафен и с тех пор не выходила на связь, сообщила ее мать Светлана. Считая, что Екатерина не могла оставить дочь пяти с половиной лет на фоне бракоразводного процесса и случаев насилия в семье, мать в феврале обратилась в МИД России
с просьбой оказать содействие в поисках Екатерины.
"Помним, любим, скорбим", — написала Светлана в своем инстаграме.
Как следует из комментариев к посту, на берег реки Везер возле отеля Antlantic Hotel Sail City выкинуло чемодан с останками, о чем очевидец сообщил полиции. Позже якобы подтвердилось, что они принадлежат Екатерине Бауман.
Супруг Екатерины арестован, информируют ее близкие в инстаграм-аккаунте, созданном для содействия в поисках женщины.
Полиция Бремерхафена подтвердила, что женщина была убита. "По итогам масштабных поисков <…> установлено, что 32-летняя женщина стала жертвой преступления. Первого марта на берегу Везера в районе Atlantic Hotel Sail City в Бремерхафене был найден чемодан. Очевидец немедленно уведомил полицию. В чемодане находились части тела женщины. По имеющимся результатам (опознания. — Прим. ред.) достоверно установлено, что погибшей является Екатерина Бауман", — говорится в сообщении полиции.
Ведется расследование дела об убийстве. "Собранные доказательства и улики после обнаружения Екатерины Бауман привели к выдаче ордера на арест супруга молодой женщины", — добавила полиция.