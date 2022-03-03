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В аэропортах Москвы задержали или отменили более ста рейсов

В аэропортах Москвы задержали или отменили более ста рейсов - РИА Новости, 03.03.2022

В аэропортах Москвы задержали или отменили более ста рейсов

Более 100 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:09

2022-03-03T09:09

2022-03-03T09:09

туризм

москва

внуково (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 100 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 8.40 мск четверга, в аэропорту "Внуково" 9 рейсов задержаны, 56 отменены, в "Домодедово" 2 рейса задержаны, 18 отменены, в "Шереметьево" 9 рейсов задержаны, 16 отменены.В среду президент США Джозеф Байден объявил о том, что страна закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов в качестве новых санкций по отношению к РФ. Запрет касается всех самолетов, зарегистрированных в России, в том числе чартерных.В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Позднее Росавиация уточняла, что эти ограничения продлеваются до 8 марта.Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220302/klm-1776048715.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, внуково (аэропорт), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм