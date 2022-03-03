В аэропортах Москвы задержали или отменили более ста рейсов
В аэропортах Москвы задержали или отменили более ста рейсов утром в четверг
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭлектронное табло в зале вылета терминала А аэропорта "Внуково"
Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта "Внуково"
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 100 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 8.40 мск четверга, в аэропорту "Внуково" 9 рейсов задержаны, 56 отменены, в "Домодедово" 2 рейса задержаны, 18 отменены, в "Шереметьево" 9 рейсов задержаны, 16 отменены.
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