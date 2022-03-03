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Туризм
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В аэропортах Москвы задержали или отменили более ста рейсов
В аэропортах Москвы задержали или отменили более ста рейсов - РИА Новости, 03.03.2022
В аэропортах Москвы задержали или отменили более ста рейсов
Более 100 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:09
2022-03-03T09:09
туризм
москва
внуково (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 100 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 8.40 мск четверга, в аэропорту "Внуково" 9 рейсов задержаны, 56 отменены, в "Домодедово" 2 рейса задержаны, 18 отменены, в "Шереметьево" 9 рейсов задержаны, 16 отменены.В среду президент США Джозеф Байден объявил о том, что страна закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов в качестве новых санкций по отношению к РФ. Запрет касается всех самолетов, зарегистрированных в России, в том числе чартерных.В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Позднее Росавиация уточняла, что эти ограничения продлеваются до 8 марта.Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
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москва, внуково (аэропорт), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
09:09 03.03.2022
 
В аэропортах Москвы задержали или отменили более ста рейсов

В аэропортах Москвы задержали или отменили более ста рейсов утром в четверг

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭлектронное табло в зале вылета терминала А аэропорта "Внуково"
Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта "Внуково"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 100 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 8.40 мск четверга, в аэропорту "Внуково" 9 рейсов задержаны, 56 отменены, в "Домодедово" 2 рейса задержаны, 18 отменены, в "Шереметьево" 9 рейсов задержаны, 16 отменены.
В среду президент США Джозеф Байден объявил о том, что страна закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов в качестве новых санкций по отношению к РФ. Запрет касается всех самолетов, зарегистрированных в России, в том числе чартерных.
В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.
Самолеты авиакомпании KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:30Туризм
Авиакомпания KLM отменила рейсы в Россию
В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Позднее Росавиация уточняла, что эти ограничения продлеваются до 8 марта.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
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S7 отменила рейсы в Европу до 26 марта
 
ТуризмМоскваВнуково (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - Туризм
 
 
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