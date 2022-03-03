https://ria.ru/20220303/razgovor-1776287521.html

Путин провел телефонный разговор с Макроном

Путин провел телефонный разговор с Макроном - РИА Новости, 03.03.2022

Путин провел телефонный разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с французским лидером Эммануэлем Макроном и подчеркнул, что попытки украинских властей по затягиванию... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:50

2022-03-03T15:50

2022-03-03T17:34

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с французским лидером Эммануэлем Макроном и подчеркнул, что попытки украинских властей по затягиванию переговоров повлекут за собой новые требования Москвы, сообщили в пресс-службе Кремля."Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины — с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации", — отметили там.При этом президент подчеркнул, что не согласен со многими тезисами, которые прозвучали в обращении Макрона к народу Франции."В частности, это касается заявления Эммануэля Макрона, назвавшего "ложью" то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом. В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева", — заявили в пресс-службе.Российский лидер подтвердил готовность работать с зарубежными партнерами для решения гуманитарных проблем и призвал своего коллегу подключиться к усилиям по безопасной эвакуации иностранцев с Украины."Упомянул, в частности, о большой группе индийских студентов в Харькове, которых украинские силовики по сути держат в заложниках. Эммануэль Макрон пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством", — добавили в Кремле.Путин подчеркнул, что российские военные делают все для сохранения жизней мирных граждан."Применяется высокоточное оружие для уничтожения исключительно военной инфраструктуры. Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании", — отметил президент.Он также обратил внимание, что западные СМИ замалчивают многолетний геноцид мирных жителей Донбасса, который привел к многочисленным человеческим жертвам.Глава государства добавил, что Россия продолжит бескомпромиссную борьбу с боевиками националистических формирований. "Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", — заявили в Кремле.Ранее стало известно, что украинская делегация направляется к месту проведения второго раунда переговоров. Российские представители ожидают их там со среды.Первый раунд переговоров прошел в Гомельской области. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.После обсуждений участники отбыли на консультации в столицы.Как отметил Мединский, российская сторона подготовила блок предложений, которые касаются военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического.В свою очередь, Арахамия заявил, что для Киева "программа минимум" — установление гуманитарных коридоров.Ранее Министерство обороны России заявило, что из-за действий киевских властей на Украине практически сложилась гуманитарная катастрофа, при этом российская сторона создала все необходимые условия для безопасной эвакуации.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

владимир путин, в мире, россия, франция, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр, украина