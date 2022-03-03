https://ria.ru/20220303/razgovor-1776233338.html

Путин проводит телефонный разговор с Макроном

Путин проводит телефонный разговор с Макроном - РИА Новости, 03.03.2022

Путин проводит телефонный разговор с Макроном

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в данный момент идет очередной телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:03

2022-03-03T13:03

2022-03-03T13:11

владимир путин

эммануэль макрон

франция

россия

политика

сергей лавров

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в данный момент идет очередной телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона."...Президент Макрон проявляет инициативу, не раз и общался лично, в том числе, недавно был его визит, а по телефону и так очень часто разговаривает с президентом Путиным. Сейчас, когда мы с вами общаемся, по-моему, идет очередной телефонный разговор", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, эммануэль макрон, франция, россия, политика, сергей лавров