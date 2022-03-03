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Интервью Сергея Лаврова российским и иностранным СМИ. Прямая трансляция
Интервью Сергея Лаврова российским и иностранным СМИ. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.03.2022
Интервью Сергея Лаврова российским и иностранным СМИ. Прямая трансляция
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке. РИА Новости, 03.03.2022
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сергей лавров
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Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.
РИА Новости
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7 495 645-6601
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LIVE: Интервью с Сергеем Лавровым
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сергей лавров, видео
Интервью Сергея Лаврова российским и иностранным СМИ. Прямая трансляция
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.
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PT57M47S
12:16 03.03.2022 (обновлено: 12:33 03.03.2022)
 

Интервью Сергея Лаврова российским и иностранным СМИ. Прямая трансляция

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Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.
 
Сергей Лавров
 
 
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