https://ria.ru/20220303/lavrov-1776201599.html
Интервью Сергея Лаврова российским и иностранным СМИ. Прямая трансляция
Интервью Сергея Лаврова российским и иностранным СМИ. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.03.2022
Интервью Сергея Лаврова российским и иностранным СМИ. Прямая трансляция
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:16
2022-03-03T12:16
2022-03-03T12:33
сергей лавров
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Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.
РИА Новости
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5
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, видео
Интервью Сергея Лаврова российским и иностранным СМИ. Прямая трансляция
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.
2022-03-03T12:16
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PT57M47S
12:16 03.03.2022 (обновлено: 12:33 03.03.2022)
Интервью Сергея Лаврова российским и иностранным СМИ. Прямая трансляция
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.