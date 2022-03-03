https://ria.ru/20220303/rakety-1776180915.html

Германия намерена поставить Украине 2,7 тысячи зенитных ракет, сообщают СМИ

Германия намерена поставить Украине 2,7 тысячи зенитных ракет, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.03.2022

Германия намерена поставить Украине 2,7 тысячи зенитных ракет, сообщают СМИ

Министерство экономики ФРГ одобрило поставку 2 700 зенитных ракет Украине, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в министерстве. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:40

2022-03-03T09:40

2022-03-03T11:23

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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ одобрило поставку 2 700 зенитных ракет Украине, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в министерстве."Министерство экономики Германии одобрило поставку 2 700 зенитных ракет типа "Стрела" Украине", - говорится в сообщении агентства.Сообщается, что речь идет о ракетах советского производства из запасов ГДР. По данным агентства, министерство обороны ФРГ уже несколько дней изучает варианты по отправке оружия Киеву.Ранее издание Bild сообщило, что из ФРГ на Украину прибыли 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов.Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине. При этом в тот же день канцлер отметил, что послевоенное примирение Германии и России остается важной главой общей истории, и нельзя допустить нового отторжения между странами.Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что немецкое оружие вновь будет направлено против русских.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ситуация в днр и лнр, германия, украина