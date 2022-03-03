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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/rakety-1776180915.html
Германия намерена поставить Украине 2,7 тысячи зенитных ракет, сообщают СМИ
Германия намерена поставить Украине 2,7 тысячи зенитных ракет, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.03.2022
Германия намерена поставить Украине 2,7 тысячи зенитных ракет, сообщают СМИ
Министерство экономики ФРГ одобрило поставку 2 700 зенитных ракет Украине, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в министерстве. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:40
2022-03-03T11:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
германия
украина
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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ одобрило поставку 2 700 зенитных ракет Украине, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в министерстве."Министерство экономики Германии одобрило поставку 2 700 зенитных ракет типа "Стрела" Украине", - говорится в сообщении агентства.Сообщается, что речь идет о ракетах советского производства из запасов ГДР. По данным агентства, министерство обороны ФРГ уже несколько дней изучает варианты по отправке оружия Киеву.Ранее издание Bild сообщило, что из ФРГ на Украину прибыли 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов.Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине. При этом в тот же день канцлер отметил, что послевоенное примирение Германии и России остается важной главой общей истории, и нельзя допустить нового отторжения между странами.Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что немецкое оружие вновь будет направлено против русских.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, германия, украина
09:40 03.03.2022 (обновлено: 11:23 03.03.2022)
 
Германия намерена поставить Украине 2,7 тысячи зенитных ракет, сообщают СМИ

Dpa: Минэкономики Германии одобрило поставку 2,7 тысячи зенитных ракет Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ одобрило поставку 2 700 зенитных ракет Украине, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в министерстве.
"Министерство экономики Германии одобрило поставку 2 700 зенитных ракет типа "Стрела" Украине", - говорится в сообщении агентства.
Сообщается, что речь идет о ракетах советского производства из запасов ГДР. По данным агентства, министерство обороны ФРГ уже несколько дней изучает варианты по отправке оружия Киеву.
Ранее издание Bild сообщило, что из ФРГ на Украину прибыли 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов.
Трейдеры в зале Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00
Запад мечтает о "втором Афганистане" для России
Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине. При этом в тот же день канцлер отметил, что послевоенное примирение Германии и России остается важной главой общей истории, и нельзя допустить нового отторжения между странами.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что немецкое оружие вновь будет направлено против русских.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
"Таких обстрелов не было давно": разрушения в Горловке и Донецке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

Люди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены дома и социальные учреждения.

Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

Женщина у жилого дома в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Донецка прячутся от обстрела.

Жители города прячутся от обстрела на улице Парковская в Донецке
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

Пожар в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

Военнослужащий у трупа сотрудника газовой службы, погибшего в результате обстрелов в Киевском районе Донецка
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

Сгоревший автомобиль во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице в подъезде
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
 
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