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Лидеры США, Индии, Японии и Австралии проведут виртуальную встречу
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии проведут виртуальную встречу - РИА Новости, 03.03.2022
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии проведут виртуальную встречу
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии, входящие в объединение Quad, проведут в четверг виртуальную встречу для обсуждения событий в Индо-Тихоокеанском регионе,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T08:28
2022-03-03T08:28
в мире
фумио кисида
скотт моррисон
нарендра моди
китай
сша
япония
мид индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Лидеры США, Индии, Японии и Австралии, входящие в объединение Quad, проведут в четверг виртуальную встречу для обсуждения событий в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил МИД Индии."Премьер-министр Нарендра Моди вместе с президентом США Джозефом Р. Байденом, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Японии Фумио Кисидой примет участие в виртуальной встрече лидеров четырех стран 3 марта 2022 года. У лидеров будет возможность продолжить свой диалог после саммита в сентябре 2021 года в Вашингтоне", - говорится в сообщении.Лидеры стран обменяются мнениями и оценками важных событий в Индо-Тихоокеанском регионе, отметил МИД Индии.Формат Quad был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Востребованность формата возросла с обострением противоречий между США и Китаем.
https://ria.ru/20220211/kitay-1772231416.html
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в мире, фумио кисида, скотт моррисон, нарендра моди, китай, сша, япония, мид индии
08:28 03.03.2022
 
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии проведут виртуальную встречу

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии проведут в четверг виртуальную встречу

© REUTERS / Tom BrennerЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Tom Brenner
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Лидеры США, Индии, Японии и Австралии, входящие в объединение Quad, проведут в четверг виртуальную встречу для обсуждения событий в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил МИД Индии.
"Премьер-министр Нарендра Моди вместе с президентом США Джозефом Р. Байденом, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Японии Фумио Кисидой примет участие в виртуальной встрече лидеров четырех стран 3 марта 2022 года. У лидеров будет возможность продолжить свой диалог после саммита в сентябре 2021 года в Вашингтоне", - говорится в сообщении.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 11:26
В МИД Китая назвали главную цель объединения QUAD
Лидеры стран обменяются мнениями и оценками важных событий в Индо-Тихоокеанском регионе, отметил МИД Индии.
"Лидеры Quad также рассмотрят текущие усилия по реализации инициатив лидеров, объявленных в рамках современной и позитивной повестки дня Quad", - добавило ведомство.
Формат Quad был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Востребованность формата возросла с обострением противоречий между США и Китаем.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 20:22
Белый дом назвал создание AUKUS успехом года
 
В миреФумио КисидаСкотт МоррисонНарендра МодиКитайСШАЯпонияМИД Индии
 
 
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