https://ria.ru/20220303/quad-1776171489.html

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии проведут виртуальную встречу

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии проведут виртуальную встречу - РИА Новости, 03.03.2022

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии проведут виртуальную встречу

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии, входящие в объединение Quad, проведут в четверг виртуальную встречу для обсуждения событий в Индо-Тихоокеанском регионе,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:28

2022-03-03T08:28

2022-03-03T08:28

в мире

фумио кисида

скотт моррисон

нарендра моди

китай

сша

япония

мид индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Лидеры США, Индии, Японии и Австралии, входящие в объединение Quad, проведут в четверг виртуальную встречу для обсуждения событий в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил МИД Индии."Премьер-министр Нарендра Моди вместе с президентом США Джозефом Р. Байденом, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Японии Фумио Кисидой примет участие в виртуальной встрече лидеров четырех стран 3 марта 2022 года. У лидеров будет возможность продолжить свой диалог после саммита в сентябре 2021 года в Вашингтоне", - говорится в сообщении.Лидеры стран обменяются мнениями и оценками важных событий в Индо-Тихоокеанском регионе, отметил МИД Индии.Формат Quad был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Востребованность формата возросла с обострением противоречий между США и Китаем.

https://ria.ru/20220211/kitay-1772231416.html

https://ria.ru/20211216/aukus-1764125563.html

китай

сша

япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, фумио кисида, скотт моррисон, нарендра моди, китай, сша, япония, мид индии