14:30 03.03.2022 (обновлено: 14:40 03.03.2022)
В Приамурье по поручению губернатора создан региональный антикризисный штаб
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью журналисту международного информационного агентства "Россия сегодня"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мар – РИА Новости. Региональный антикризисный штаб для обеспечения устойчивого развития экономики создан в Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова
Заседания штаба под руководством губернатора будут проводиться еженедельно.
"Первостепенной задачей штаба в ближайшее время станет формирование комплексного плана мероприятий для минимизации негативного влияния на экономическую ситуацию в нынешних условиях. Он будет направлен на сохранение занятости, поддержку рынка труда, малого бизнеса, системообразующих предприятий, строительной отрасли, АПК, экспортеров и инвесторов. Фактически это станет нашей "дорожной" картой по антикризисному развитию на весь 2022 год. Площадка позволит вести постоянный мониторинг социально-экономической ситуации в области и принимать на его основе необходимые оперативные решения для обеспечения устойчивого развития экономики Амурской области", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Первое заседание штаба региона проведут 4 марта. В нем примут участие руководители отраслевых министерств и ведомств и территориальных федеральных органов.
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