https://ria.ru/20220303/priamure-1776261404.html

В Приамурье по поручению губернатора создан региональный антикризисный штаб

В Приамурье по поручению губернатора создан региональный антикризисный штаб - РИА Новости, 03.03.2022

В Приамурье по поручению губернатора создан региональный антикризисный штаб

Региональный антикризисный штаб для обеспечения устойчивого развития экономики создан в Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:30

2022-03-03T14:30

2022-03-03T14:40

амурская область

экономика

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мар – РИА Новости. Региональный антикризисный штаб для обеспечения устойчивого развития экономики создан в Амурской области по поручению губернатора Василия ОрловаЗаседания штаба под руководством губернатора будут проводиться еженедельно."Первостепенной задачей штаба в ближайшее время станет формирование комплексного плана мероприятий для минимизации негативного влияния на экономическую ситуацию в нынешних условиях. Он будет направлен на сохранение занятости, поддержку рынка труда, малого бизнеса, системообразующих предприятий, строительной отрасли, АПК, экспортеров и инвесторов. Фактически это станет нашей "дорожной" картой по антикризисному развитию на весь 2022 год. Площадка позволит вести постоянный мониторинг социально-экономической ситуации в области и принимать на его основе необходимые оперативные решения для обеспечения устойчивого развития экономики Амурской области", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Первое заседание штаба региона проведут 4 марта. В нем примут участие руководители отраслевых министерств и ведомств и территориальных федеральных органов.

https://ria.ru/20220228/investitsii-1775513784.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)