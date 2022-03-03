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Культура
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На ТНТ выходит сериал с Анной Михалковой в роли добродушной тюремщицы
На ТНТ выходит сериал с Анной Михалковой в роли добродушной тюремщицы - РИА Новости, 03.03.2022
На ТНТ выходит сериал с Анной Михалковой в роли добродушной тюремщицы
На ТНТ 14 марта выходит комедийный сериал "Искупление и наказание" с Анной Михалковой в главной роли. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:31
2022-03-03T12:31
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На ТНТ 14 марта выходит комедийный сериал "Искупление и наказание" с Анной Михалковой в главной роли. В комедии расскажут о родственниках умершего олигарха, которые борются за его наследство. Однако это оказывается не так-то просто. Часть активов находится за рубежом, а другая, как они думают, — у Алены (Михалкова) — внебрачной дочери главы семейства. Родня решает ехать к ней. Главная героиня живет в глубинке и работает заместителем начальника местной колонии. Несмотря на суровую работу, тюремщица — добродушная, позитивная и уверена, что перевоспитать и сделать людьми можно всех. Даже своих родных, которые ради наследства поджигают ее дом. Но вместо денег получают лишь срок в той самой колонии, в которой работает Алена. Сериал о необычной тюремщице сняла Анна Пармас, известная, как автор юмористической программы "Осторожно, модерн!" с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Ростом.Вместе с Михалковой в "Искуплении и наказании" также появятся Тимофей Трибунцев, Татьяна Лютаева, Александра Макарская, Наталья Бардо, Влад Прохоров, Галина Данилова, Борис Каморзин и другие.
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Галина Соколова
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новости культуры, кино и сериалы, тнт (телеканал), анна михалкова, тимофей трибунцев, анна пармас
12:31 03.03.2022
 
На ТНТ выходит сериал с Анной Михалковой в роли добродушной тюремщицы

На ТНТ 14 марта состоится премьера сериала "Искупление и наказание" с Анной Михалковой

© Гуд Стори Медиа (2022)Кадр из сериала "Исправление и наказание"
Кадр из сериала Исправление и наказание
© Гуд Стори Медиа (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На ТНТ 14 марта выходит комедийный сериал "Искупление и наказание" с Анной Михалковой в главной роли.
В комедии расскажут о родственниках умершего олигарха, которые борются за его наследство. Однако это оказывается не так-то просто. Часть активов находится за рубежом, а другая, как они думают, — у Алены (Михалкова) — внебрачной дочери главы семейства. Родня решает ехать к ней.
Главная героиня живет в глубинке и работает заместителем начальника местной колонии. Несмотря на суровую работу, тюремщица — добродушная, позитивная и уверена, что перевоспитать и сделать людьми можно всех. Даже своих родных, которые ради наследства поджигают ее дом. Но вместо денег получают лишь срок в той самой колонии, в которой работает Алена.
Сериал о необычной тюремщице сняла Анна Пармас, известная, как автор юмористической программы "Осторожно, модерн!" с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Ростом.
Вместе с Михалковой в "Искуплении и наказании" также появятся Тимофей Трибунцев, Татьяна Лютаева, Александра Макарская, Наталья Бардо, Влад Прохоров, Галина Данилова, Борис Каморзин и другие.
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КультураНовости культурыКино и сериалыТНТ (телеканал)Анна МихалковаТимофей ТрибунцевАнна Пармас
 
 
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