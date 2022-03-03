https://ria.ru/20220303/premiere-1776113894.html

На ТНТ выходит сериал с Анной Михалковой в роли добродушной тюремщицы

На ТНТ выходит сериал с Анной Михалковой в роли добродушной тюремщицы - РИА Новости, 03.03.2022

На ТНТ выходит сериал с Анной Михалковой в роли добродушной тюремщицы

На ТНТ 14 марта выходит комедийный сериал "Искупление и наказание" с Анной Михалковой в главной роли. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:31

2022-03-03T12:31

2022-03-03T12:31

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На ТНТ 14 марта выходит комедийный сериал "Искупление и наказание" с Анной Михалковой в главной роли. В комедии расскажут о родственниках умершего олигарха, которые борются за его наследство. Однако это оказывается не так-то просто. Часть активов находится за рубежом, а другая, как они думают, — у Алены (Михалкова) — внебрачной дочери главы семейства. Родня решает ехать к ней. Главная героиня живет в глубинке и работает заместителем начальника местной колонии. Несмотря на суровую работу, тюремщица — добродушная, позитивная и уверена, что перевоспитать и сделать людьми можно всех. Даже своих родных, которые ради наследства поджигают ее дом. Но вместо денег получают лишь срок в той самой колонии, в которой работает Алена. Сериал о необычной тюремщице сняла Анна Пармас, известная, как автор юмористической программы "Осторожно, модерн!" с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Ростом.Вместе с Михалковой в "Искуплении и наказании" также появятся Тимофей Трибунцев, Татьяна Лютаева, Александра Макарская, Наталья Бардо, Влад Прохоров, Галина Данилова, Борис Каморзин и другие.

https://ria.ru/20220302/yanychar-1776014790.html

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2022

Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, тнт (телеканал), анна михалкова, тимофей трибунцев, анна пармас