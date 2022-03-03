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Кадыров поблагодарил глав Турции и ОАЭ за поддержку России
Кадыров поблагодарил глав Турции и ОАЭ за поддержку России - РИА Новости, 03.03.2022
Кадыров поблагодарил глав Турции и ОАЭ за поддержку России
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канал поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана и наследного принца Абу-Даби, заместителя... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T01:26
2022-03-03T01:26
в мире
мухаммед бен заид аль нахайян
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
рамзан кадыров
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канал поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана и наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за поддержку РФ и отказ от принятия санкций в отношении России.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не желает участвовать в санкциях против России. А наследный принц Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным констатировал право России на обеспечение национальной безопасности.Он отметил, что выражает главам двух государств "благодарность за трезвую политику поддержки отношений"."Нам, мусульманам Российской Федерации, приятно перед всей страной за такой смелый и честный поступок лидеров мусульманских стран", — добавил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/chechnya-1776071571.html
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в мире, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, рамзан кадыров, реджеп тайип эрдоган
01:26 03.03.2022
 
Кадыров поблагодарил глав Турции и ОАЭ за поддержку России

Кадыров поблагодарил глав Турции и ОАЭ за поддержку России и отказ от санкций

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канал поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана и наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за поддержку РФ и отказ от принятия санкций в отношении России.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не желает участвовать в санкциях против России. А наследный принц Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным констатировал право России на обеспечение национальной безопасности.

"Друзья, ОАЭ в лице моего дорогого старшего брата шейха Мухаммеда бин Зайеда и Турция в лице Таипа Эрдогана поддержали Российскую Федерацию и официально заявили, что не будут принимать санкции в отношении дружественного государства-партнёра" — написал Кадыров.

Он отметил, что выражает главам двух государств "благодарность за трезвую политику поддержки отношений".
"Нам, мусульманам Российской Федерации, приятно перед всей страной за такой смелый и честный поступок лидеров мусульманских стран", — добавил глава Чечни.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров назвал чеченских бойцов "костью в горле" для украинской пропаганды
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
Запад открыл век нового варварства
 
В миреМухаммед бен Заид Аль НахайянВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРамзан КадыровРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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