Кадыров поблагодарил глав Турции и ОАЭ за поддержку России
Кадыров поблагодарил глав Турции и ОАЭ за поддержку России и отказ от санкций
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канал поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана и наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за поддержку РФ и отказ от принятия санкций в отношении России.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не желает участвовать в санкциях против России. А наследный принц Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным констатировал право России на обеспечение национальной безопасности.
"Друзья, ОАЭ в лице моего дорогого старшего брата шейха Мухаммеда бин Зайеда и Турция в лице Таипа Эрдогана поддержали Российскую Федерацию и официально заявили, что не будут принимать санкции в отношении дружественного государства-партнёра" — написал Кадыров.
Он отметил, что выражает главам двух государств "благодарность за трезвую политику поддержки отношений".
"Нам, мусульманам Российской Федерации, приятно перед всей страной за такой смелый и честный поступок лидеров мусульманских стран", — добавил глава Чечни.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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