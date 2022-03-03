https://ria.ru/20220303/podderzhka-1776157411.html

Кадыров поблагодарил глав Турции и ОАЭ за поддержку России

Кадыров поблагодарил глав Турции и ОАЭ за поддержку России - РИА Новости, 03.03.2022

Кадыров поблагодарил глав Турции и ОАЭ за поддержку России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канал поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана и наследного принца Абу-Даби, заместителя... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T01:26

2022-03-03T01:26

2022-03-03T01:26

в мире

мухаммед бен заид аль нахайян

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

рамзан кадыров

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канал поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана и наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за поддержку РФ и отказ от принятия санкций в отношении России.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не желает участвовать в санкциях против России. А наследный принц Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным констатировал право России на обеспечение национальной безопасности.Он отметил, что выражает главам двух государств "благодарность за трезвую политику поддержки отношений"."Нам, мусульманам Российской Федерации, приятно перед всей страной за такой смелый и честный поступок лидеров мусульманских стран", — добавил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/chechnya-1776071571.html

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, рамзан кадыров, реджеп тайип эрдоган