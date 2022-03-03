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В Белоруссии начались переговоры России и Украины
В Белоруссии начались переговоры России и Украины - РИА Новости, 03.03.2022
В Белоруссии начались переговоры России и Украины
В Брестской области Белоруссии начался второй раунд переговоров России и Украины, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:50
2022-03-03T18:38
россия
госдума рф
верховная рада украины
киев
москва
леонид слуцкий (политик)
алексей резников
владимир мединский
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БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА (Брестская область, Белоруссия), 3 мар — РИА Новости. В Брестской области Белоруссии начался второй раунд переговоров России и Украины, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз."Переговоры начались", — сказал Глаз.Российская делегация уже ожидала украинцев в полном составе, когда те стали заходить в зал. Перед тем как сесть за стол переговоров, стороны пожали друг другу руки.Как ранее отметил помощник президента Владимир Мединский, к этой встрече Москва сформировала блок предложений из трех частей, посвященных военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам урегулирования. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в ведомстве рассчитывают, что встреча приведет "к скорейшему завершению этой ситуации, восстановлению мира в Донбассе, возвращению всех народов Украины к мирной и справедливой жизни".Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что на повестке сегодня — прекращение огня, перемирие, открытие гуманитарных коридоров для эвакуации. Как указал глава МИД Дмитрий Кулеба, Киев не пойдет на уступки в вопросах территориальной целостности Украины. Первый раунд переговоров прошел в Гомельской области. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.После обсуждений участники отбыли на консультации в столицы.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Представители российской и украинской делегаций на переговорах пожали друг другу руки
Представители российской и украинской делегаций на переговорах пожали друг другу руки
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россия, госдума рф, верховная рада украины, киев, москва, леонид слуцкий (политик), алексей резников, владимир мединский, в мире
17:50 03.03.2022 (обновлено: 18:38 03.03.2022)
 
В Белоруссии начались переговоры России и Украины

В Беловежской Пуще начался второй раунд переговоров России и Украины

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС дежурит недалеко от места въезда на территорию национального парка "Беловежская Пуща"
Сотрудник ДПС дежурит недалеко от места въезда на территорию национального парка Беловежская Пуща - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА (Брестская область, Белоруссия), 3 мар — РИА Новости. В Брестской области Белоруссии начался второй раунд переговоров России и Украины, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
"Переговоры начались", — сказал Глаз.
Российская делегация уже ожидала украинцев в полном составе, когда те стали заходить в зал. Перед тем как сесть за стол переговоров, стороны пожали друг другу руки.
Как ранее отметил помощник президента Владимир Мединский, к этой встрече Москва сформировала блок предложений из трех частей, посвященных военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам урегулирования. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в ведомстве рассчитывают, что встреча приведет "к скорейшему завершению этой ситуации, восстановлению мира в Донбассе, возвращению всех народов Украины к мирной и справедливой жизни".
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что на повестке сегодня — прекращение огня, перемирие, открытие гуманитарных коридоров для эвакуации. Как указал глава МИД Дмитрий Кулеба, Киев не пойдет на уступки в вопросах территориальной целостности Украины.
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Первый раунд переговоров прошел в Гомельской области. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
После обсуждений участники отбыли на консультации в столицы.
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