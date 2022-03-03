https://ria.ru/20220303/peregovory-1776220058.html

Переговоры между Россией и Украиной состоятся, заявил Лавров

Переговоры между Россией и Украиной состоятся, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

Переговоры между Россией и Украиной состоятся, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что переговоры России и Украины состоятся в четверг. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:22

2022-03-03T12:22

2022-03-03T12:52

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

политика

россия

украина

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что переговоры России и Украины состоятся в четверг."Как должно состояться сегодня", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

https://ria.ru/20220303/diplomatiya-1776226441.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, политика, россия, украина