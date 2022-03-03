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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776220058.html
Переговоры между Россией и Украиной состоятся, заявил Лавров
Переговоры между Россией и Украиной состоятся, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Переговоры между Россией и Украиной состоятся, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что переговоры России и Украины состоятся в четверг. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:22
2022-03-03T12:52
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
политика
россия
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что переговоры России и Украины состоятся в четверг."Как должно состояться сегодня", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
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сергей лавров, политика, россия, украина
12:22 03.03.2022 (обновлено: 12:52 03.03.2022)
 
Переговоры между Россией и Украиной состоятся, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: переговоры между Россией и Украиной состоятся

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что переговоры России и Украины состоятся в четверг.
"Как должно состояться сегодня", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Диалог с НАТО и Западом все равно когда-то начнется, заявил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровПолитикаРоссияУкраина
 
 
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