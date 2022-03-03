https://ria.ru/20220303/peregovory-1776220058.html
Переговоры между Россией и Украиной состоятся, заявил Лавров
Переговоры между Россией и Украиной состоятся, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Переговоры между Россией и Украиной состоятся, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что переговоры России и Украины состоятся в четверг. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:22
2022-03-03T12:22
2022-03-03T12:52
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
политика
россия
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что переговоры России и Украины состоятся в четверг."Как должно состояться сегодня", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
https://ria.ru/20220303/diplomatiya-1776226441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, политика, россия, украина
12:22 03.03.2022 (обновлено: 12:52 03.03.2022)
Переговоры между Россией и Украиной состоятся, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: переговоры между Россией и Украиной состоятся