https://ria.ru/20220303/otpusk-1776279130.html

Воронежский губернатор запретил чиновникам уходить в отпуска

Воронежский губернатор запретил чиновникам уходить в отпуска - РИА Новости, 03.03.2022

Воронежский губернатор запретил чиновникам уходить в отпуска

Чиновники Воронежской области перенесут решением губернатора Александра Гусева на более поздние сроки свои отпуска ради сохранения стабильной ситуации в... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:22

2022-03-03T15:22

2022-03-03T15:22

александр гусев (государственный служащий)

воронежская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 3 мар - РИА Новости. Чиновники Воронежской области перенесут решением губернатора Александра Гусева на более поздние сроки свои отпуска ради сохранения стабильной ситуации в регионе."По решению губернатора Александра Гусева руководители всех ведомств исполнительной власти региона перенесут свои отпуска на более поздние сроки", - сообщает в четверг Telegram-канал областного правительства.Мобилизацию всех управленческих ресурсов власти региона объясняют необходимостью "в режиме онлайн отслеживать оперативную обстановку" и "вырабатывать решения по сохранению стабильного социально-экономического развития Воронежской области".

https://ria.ru/20220303/zarplaty-1776239203.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр гусев (государственный служащий), воронежская область, общество