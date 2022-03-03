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Воронежский губернатор запретил чиновникам уходить в отпуска
Воронежский губернатор запретил чиновникам уходить в отпуска - РИА Новости, 03.03.2022
Воронежский губернатор запретил чиновникам уходить в отпуска
Чиновники Воронежской области перенесут решением губернатора Александра Гусева на более поздние сроки свои отпуска ради сохранения стабильной ситуации в... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:22
2022-03-03T15:22
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 3 мар - РИА Новости. Чиновники Воронежской области перенесут решением губернатора Александра Гусева на более поздние сроки свои отпуска ради сохранения стабильной ситуации в регионе."По решению губернатора Александра Гусева руководители всех ведомств исполнительной власти региона перенесут свои отпуска на более поздние сроки", - сообщает в четверг Telegram-канал областного правительства.Мобилизацию всех управленческих ресурсов власти региона объясняют необходимостью "в режиме онлайн отслеживать оперативную обстановку" и "вырабатывать решения по сохранению стабильного социально-экономического развития Воронежской области".
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александр гусев (государственный служащий), воронежская область, общество
15:22 03.03.2022
 
Воронежский губернатор запретил чиновникам уходить в отпуска

Воронежский губернатор Гусев запретил чиновникам уходить в отпуска в ближайшее время

© Фото : Правительство Воронежской области Глава Воронежской области Александр Гусев
Глава Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : Правительство Воронежской области
Глава Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 3 мар - РИА Новости. Чиновники Воронежской области перенесут решением губернатора Александра Гусева на более поздние сроки свои отпуска ради сохранения стабильной ситуации в регионе.
"По решению губернатора Александра Гусева руководители всех ведомств исполнительной власти региона перенесут свои отпуска на более поздние сроки", - сообщает в четверг Telegram-канал областного правительства.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:20Наука
Рогозин призвал менеджмент российских компаний сократить свои зарплаты
Мобилизацию всех управленческих ресурсов власти региона объясняют необходимостью "в режиме онлайн отслеживать оперативную обстановку" и "вырабатывать решения по сохранению стабильного социально-экономического развития Воронежской области".
 
Александр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьОбщество
 
 
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