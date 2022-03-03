https://ria.ru/20220303/obstrel-1776312431.html

Бастрыкин поручил расследовать обстрел Горловки ВСУ

Бастрыкин поручил расследовать обстрел Горловки ВСУ - РИА Новости, 03.03.2022

Бастрыкин поручил расследовать обстрел Горловки ВСУ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда в жилой дом в Горловке в ДНР, в результате которого пострадали четыре... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:14

2022-03-03T17:14

2022-03-03T17:14

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

александр бастрыкин

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда в жилой дом в Горловке в ДНР, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрела в Горловке ДНР со стороны ВСУ", - сказали в ведомстве.По данным СК, 3 марта снаряд, выпущенный украинскими войсками, попал в жилой дом по улице Короленко, 19. Ранения получили четыре мирных жителя Горловки, включая двоих детей 2005 и 2012 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы."Бастрыкин поручил ГСУ СК России тщательно расследовать это преступление, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к содеянному лиц с целью привлечения их к установленной законом ответственности", - подчеркнули в ведомстве.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, александр бастрыкин, донецкая народная республика, россия