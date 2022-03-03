https://ria.ru/20220303/nissan-1776282980.html

Nissan не исключил остановки завода в России

Nissan не исключил остановки завода в России - РИА Новости, 03.03.2022

Nissan не исключил остановки завода в России

Один из ведущих автопроизводителей Японии Nissan Motor не исключает остановки завода в РФ из-за возможных сбоев в поставках комплектующих на фоне введенных... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:31

2022-03-03T15:31

2022-03-03T15:44

обострение ситуации в днр и лнр

авто

экономика

россия

санкции в отношении россии

nissan motor

таиланд

киев

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ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Один из ведущих автопроизводителей Японии Nissan Motor не исключает остановки завода в РФ из-за возможных сбоев в поставках комплектующих на фоне введенных антироссийских санкций, сообщило агентство Киодо.Агентство не уточняет возможные сроки приостановки.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Япония также объявила о санкциях в отношении России.Об остановке экспорта в Россию объявили японские автоконцерны Honda и Mazda. Автоконцерн Mitsubishi рассматривает вероятность остановки производства в Калуге из-за проблем с поставками деталей из Японии и Таиланда. Toyota объявила об прекращении поставок автомобилей Toyota и Lexus, а завод автокомпании в Санкт-Петербурге уходит в простой. Suzuki заявила, что останавливает поставки автомобилей и мотоциклов в РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/skoda-1776266993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, экономика, россия, санкции в отношении россии, nissan motor, таиланд, киев, lexus, украина