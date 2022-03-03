15:31 03.03.2022 (обновлено: 15:44 03.03.2022)
Nissan не исключил остановки завода в России
Nissan допустил остановку завода в России из-за возможных сбоев в поставке комплектующих
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ сборочной цехе завода "Ниссан" в Санкт-Петербурге
В сборочной цехе завода "Ниссан" в Санкт-Петербурге
ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Один из ведущих автопроизводителей Японии Nissan Motor не исключает остановки завода в РФ из-за возможных сбоев в поставках комплектующих на фоне введенных антироссийских санкций, сообщило агентство Киодо.
Агентство не уточняет возможные сроки приостановки.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Япония также объявила о санкциях в отношении России.
Об остановке экспорта в Россию объявили японские автоконцерны Honda и Mazda. Автоконцерн Mitsubishi рассматривает вероятность остановки производства в Калуге из-за проблем с поставками деталей из Японии и Таиланда. Toyota объявила об прекращении поставок автомобилей Toyota и Lexus, а завод автокомпании в Санкт-Петербурге уходит в простой. Suzuki заявила, что останавливает поставки автомобилей и мотоциклов в РФ.
3 марта, 14:42Skoda Auto приостанавливает свою деятельность в России