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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/nissan-1776282980.html
Nissan не исключил остановки завода в России
Nissan не исключил остановки завода в России - РИА Новости, 03.03.2022
Nissan не исключил остановки завода в России
Один из ведущих автопроизводителей Японии Nissan Motor не исключает остановки завода в РФ из-за возможных сбоев в поставках комплектующих на фоне введенных... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:31
2022-03-03T15:44
обострение ситуации в днр и лнр
авто
экономика
россия
санкции в отношении россии
nissan motor
таиланд
киев
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ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Один из ведущих автопроизводителей Японии Nissan Motor не исключает остановки завода в РФ из-за возможных сбоев в поставках комплектующих на фоне введенных антироссийских санкций, сообщило агентство Киодо.Агентство не уточняет возможные сроки приостановки.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Япония также объявила о санкциях в отношении России.Об остановке экспорта в Россию объявили японские автоконцерны Honda и Mazda. Автоконцерн Mitsubishi рассматривает вероятность остановки производства в Калуге из-за проблем с поставками деталей из Японии и Таиланда. Toyota объявила об прекращении поставок автомобилей Toyota и Lexus, а завод автокомпании в Санкт-Петербурге уходит в простой. Suzuki заявила, что останавливает поставки автомобилей и мотоциклов в РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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авто, экономика, россия, санкции в отношении россии, nissan motor, таиланд, киев, lexus, украина
15:31 03.03.2022 (обновлено: 15:44 03.03.2022)
 
Nissan не исключил остановки завода в России

Nissan допустил остановку завода в России из-за возможных сбоев в поставке комплектующих

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ сборочной цехе завода "Ниссан" в Санкт-Петербурге
В сборочной цехе завода Ниссан в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В сборочной цехе завода "Ниссан" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Один из ведущих автопроизводителей Японии Nissan Motor не исключает остановки завода в РФ из-за возможных сбоев в поставках комплектующих на фоне введенных антироссийских санкций, сообщило агентство Киодо.
Агентство не уточняет возможные сроки приостановки.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Япония также объявила о санкциях в отношении России.
Об остановке экспорта в Россию объявили японские автоконцерны Honda и Mazda. Автоконцерн Mitsubishi рассматривает вероятность остановки производства в Калуге из-за проблем с поставками деталей из Японии и Таиланда. Toyota объявила об прекращении поставок автомобилей Toyota и Lexus, а завод автокомпании в Санкт-Петербурге уходит в простой. Suzuki заявила, что останавливает поставки автомобилей и мотоциклов в РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Логотип компании Skoda - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:42
Skoda Auto приостанавливает свою деятельность в России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАвтоЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииNissan MotorТаиландКиевLexusУкраина
 
 
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