https://ria.ru/20220303/napadki-1776333040.html
Бербок призвала прекратить нападки на живущих в ФРГ россиян и белорусов
Бербок призвала прекратить нападки на живущих в ФРГ россиян и белорусов - РИА Новости, 03.03.2022
Бербок призвала прекратить нападки на живущих в ФРГ россиян и белорусов
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов в связи с ситуацией на Украине. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:32
2022-03-03T18:32
2022-03-03T18:40
германия
в мире
мид германии
анналена бербок
россия
белоруссия
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов в связи с ситуацией на Украине."Война на Украине – это война Путина. Любой, кто враждебно относится к белорусам или русским в Германии, нападает не только на наших сограждан, но и на основные принципы нашего сосуществования. Мы держимся вместе. Мы сильнее ненависти", - написала министр в Twitter.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776102578.html
https://ria.ru/20220302/uvolnenie-1776013864.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, мид германии, анналена бербок, россия, белоруссия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
18:32 03.03.2022 (обновлено: 18:40 03.03.2022)
Бербок призвала прекратить нападки на живущих в ФРГ россиян и белорусов
Глава МИД ФРГ Бербок призвала прекратить нападки на живущих в стране россиян и белорусов