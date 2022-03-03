https://ria.ru/20220303/mks-1776216164.html

Высоту орбиты МКС скорректируют

Высоту орбиты МКС скорректируют - РИА Новости, 03.03.2022

Высоту орбиты МКС скорректируют

Высоту орбиты Международной космической станции 11 марта поднимут на 800 метров, сообщает пресс-служба "Роскосмоса". РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:07

2022-03-03T12:07

2022-03-03T12:07

космос - риа наука

антон шкаплеров

петр дубров

земля

мгту имени баумана

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции 11 марта поднимут на 800 метров, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".Коррекция необходима для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" 18 марта и отлетом в конце месяца "Союза МС-19", сейчас пристыкованного к станции."Ожидается, что они (двигатели грузового корабля "Прогресса МС-18" - ред.) проработают 252,4 секунды и выдадут импульс 0,41 м/с. После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 800 метров и составить 418,31 км", - говорится в сообщении.Предыдущая коррекция была проведена 26 февраля – тогда высоту орбиты МКС подняли на 1,1 километра.На корабле "Союз МС-21" на станцию 18 марта прибудет полностью российский экипаж. Он примечателен еще и тем, что все трое – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков - выпускники МГТУ имени Баумана. Как рассказывал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в честь этого полет назвали "Бауманским стартом", а корабль получил имя "Королёв". Ракету украсят гербом университета.Сейчас на борту МКС работают россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер."Союз МС-19" 30 марта вернет на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая.

https://ria.ru/20220202/mks-1770678415.html

https://ria.ru/20220113/kosmos-1767608257.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

космос - риа наука, антон шкаплеров, петр дубров, земля, мгту имени баумана, роскосмос, международная космическая станция (мкс)