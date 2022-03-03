Высоту орбиты МКС скорректируют
Высоту орбиты Международной космической станции 11 марта поднимут на 800 метров
Международная космическая станция
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции 11 марта поднимут на 800 метров, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Коррекция необходима для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" 18 марта и отлетом в конце месяца "Союза МС-19", сейчас пристыкованного к станции.
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"Ожидается, что они (двигатели грузового корабля "Прогресса МС-18" - ред.) проработают 252,4 секунды и выдадут импульс 0,41 м/с. После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 800 метров и составить 418,31 км", - говорится в сообщении.
Предыдущая коррекция была проведена 26 февраля – тогда высоту орбиты МКС подняли на 1,1 километра.
На корабле "Союз МС-21" на станцию 18 марта прибудет полностью российский экипаж. Он примечателен еще и тем, что все трое – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков - выпускники МГТУ имени Баумана. Как рассказывал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в честь этого полет назвали "Бауманским стартом", а корабль получил имя "Королёв". Ракету украсят гербом университета.
Сейчас на борту МКС работают россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер.
"Союз МС-19" 30 марта вернет на Землю Шкаплерова, Дуброва и Ванде Хая.
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