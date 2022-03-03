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Путин и члены Совбеза почтили память погибших в ходе спецоперации

Путин и члены Совбеза почтили память погибших в ходе спецоперации - РИА Новости, 03.03.2022

Путин и члены Совбеза почтили память погибших в ходе спецоперации

Президент России Владимир Путин и оперативные члены Совбеза России почтили минутой молчания память погибших при проведении специальной военной операции на... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:14

2022-03-03T20:14

2022-03-03T20:39

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и оперативные члены Совбеза России почтили минутой молчания память погибших при проведении специальной военной операции на Украине."Мы будем всегда помнить наших павших боевых товарищей, сделаем все, чтобы поддержать их семьи, их детей - дать им образование, поддержать родных и близких. Прошу почтить память наших воинов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине", - сказал президент.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе спецоперации погибли 498 российский военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина, совет федерации рф