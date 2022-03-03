https://ria.ru/20220303/mariupol-1776252407.html

Минобороны заявило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе

Минобороны заявило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе - РИА Новости, 03.03.2022

Минобороны заявило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе

В Мариуполе, Киеве и других городах Украины назрела гуманитарная катастрофа, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:01

2022-03-03T14:01

2022-03-03T15:22

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

в мире

харьков

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украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Мариуполе, Киеве и других городах Украины назрела гуманитарная катастрофа, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Причинами экстренного заседания (Межведомственного координационного штаба. — Прим. ред.) являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе — в городе с полумиллионным населением и назревающая гуманитарная катастрофа в городах: Киеве — с населением около трех миллионов человек, Харькове — с населением до полутора миллионов человек, в Сумах — с населением до 300 тысяч жителей, а также в ряде других населенных пунктов", — сказал он.По словам Мизинцева, киевский режим использует запрещенные приемы ведения боевых действий и нарушает международное право. В частности, российская сторона зафиксировала террористические действия украинских националистов, силой удерживающих граждан Индии, Вьетнама, Китая и других стран. Так, в Харькове обстреляли группу китайцев, двое ранены. Приазовский госуниверситет в Мариуполе и подступы к нему заминированы. Здесь националисты задержали 60 человек, следовавших к гуманитарному коридору, и шантажируют их.Генерал при этом подчеркнул, что российская сторона уже создала все необходимые условия для безопасной эвакуации местных жителей.Мизинцев также попросил МИД экстренно развернуть работу на всех международных площадках для воздействия на киевский режим, а также на администрации населенных пунктов и крупных городов Украины "по немедленному прекращению противоправных действий в отношении мирного населения, а также граждан иностранных государств".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Накануне в ведомстве уточнили, что с начала операции потери российской армии составили 498 человек, а потери военнослужащих и националистов Украины — 2870 человек.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/feyki-1776231101.html

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сумы

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мариуполь, в мире, харьков, киев, сумы, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)