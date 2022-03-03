https://ria.ru/20220303/mariupol-1776252407.html
Минобороны заявило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе
Минобороны заявило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе - РИА Новости, 03.03.2022
Минобороны заявило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе
В Мариуполе, Киеве и других городах Украины назрела гуманитарная катастрофа, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:01
2022-03-03T14:01
2022-03-03T15:22
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
харьков
киев
сумы
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774640115_0:315:3082:2048_1920x0_80_0_0_a2aced7da0c48b57a27311f1e79282d1.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Мариуполе, Киеве и других городах Украины назрела гуманитарная катастрофа, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Причинами экстренного заседания (Межведомственного координационного штаба. — Прим. ред.) являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе — в городе с полумиллионным населением и назревающая гуманитарная катастрофа в городах: Киеве — с населением около трех миллионов человек, Харькове — с населением до полутора миллионов человек, в Сумах — с населением до 300 тысяч жителей, а также в ряде других населенных пунктов", — сказал он.По словам Мизинцева, киевский режим использует запрещенные приемы ведения боевых действий и нарушает международное право. В частности, российская сторона зафиксировала террористические действия украинских националистов, силой удерживающих граждан Индии, Вьетнама, Китая и других стран. Так, в Харькове обстреляли группу китайцев, двое ранены. Приазовский госуниверситет в Мариуполе и подступы к нему заминированы. Здесь националисты задержали 60 человек, следовавших к гуманитарному коридору, и шантажируют их.Генерал при этом подчеркнул, что российская сторона уже создала все необходимые условия для безопасной эвакуации местных жителей.Мизинцев также попросил МИД экстренно развернуть работу на всех международных площадках для воздействия на киевский режим, а также на администрации населенных пунктов и крупных городов Украины "по немедленному прекращению противоправных действий в отношении мирного населения, а также граждан иностранных государств".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Накануне в ведомстве уточнили, что с начала операции потери российской армии составили 498 человек, а потери военнослужащих и националистов Украины — 2870 человек.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, в мире, харьков, киев, сумы, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:01 03.03.2022 (обновлено: 15:22 03.03.2022)
Минобороны заявило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе
Минобороны: в Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа, в Киеве и Харькове — назревает
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Мариуполе, Киеве и других городах Украины назрела гуманитарная катастрофа, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Причинами экстренного заседания (Межведомственного координационного штаба. — Прим. ред.) являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе
— в городе с полумиллионным населением и назревающая гуманитарная катастрофа в городах: Киеве
— с населением около трех миллионов человек, Харькове
— с населением до полутора миллионов человек, в Сумах — с населением до 300 тысяч жителей, а также в ряде других населенных пунктов", — сказал он.
По словам Мизинцева, киевский режим использует запрещенные приемы ведения боевых действий и нарушает международное право. В частности, российская сторона зафиксировала террористические действия украинских националистов, силой удерживающих граждан Индии, Вьетнама, Китая и других стран.
Так, в Харькове обстреляли группу китайцев, двое ранены. Приазовский госуниверситет в Мариуполе и подступы к нему заминированы. Здесь националисты задержали 60 человек, следовавших к гуманитарному коридору, и шантажируют их.
Генерал при этом подчеркнул, что российская сторона уже создала все необходимые условия для безопасной эвакуации местных жителей.
Мизинцев также попросил МИД экстренно развернуть работу на всех международных площадках для воздействия на киевский режим, а также на администрации населенных пунктов и крупных городов Украины "по немедленному прекращению противоправных действий в отношении мирного населения, а также граждан иностранных государств".
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Накануне в ведомстве уточнили, что с начала операции потери российской армии составили 498 человек, а потери военнослужащих и националистов Украины — 2870 человек.
"Таких обстрелов не было давно": разрушения в Горловке и Донецке
1 из 14
Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.
2 из 14
Массированному обстрелу подверглась Горловка.
3 из 14
ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
4 из 14
В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.
5 из 14
Разрушены дома и социальные учреждения.
6 из 14
За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.
7 из 14
Жители Донецка прячутся от обстрела.
8 из 14
Снаряды плотно ложились в жилую застройку.
9 из 14
Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.
10 из 14
Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.
11 из 14
Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.
12 из 14
На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.
13 из 14
Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.
14 из 14
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.
1 из 14
Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.
2 из 14
Массированному обстрелу подверглась Горловка.
3 из 14
ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
4 из 14
В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.
5 из 14
Разрушены дома и социальные учреждения.
6 из 14
За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.
7 из 14
Жители Донецка прячутся от обстрела.
8 из 14
Снаряды плотно ложились в жилую застройку.
9 из 14
Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.
10 из 14
Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.
11 из 14
Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.
12 из 14
На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.
13 из 14
Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.
14 из 14
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.