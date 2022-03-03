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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776252407.html
Минобороны заявило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе
Минобороны заявило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе - РИА Новости, 03.03.2022
Минобороны заявило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе
В Мариуполе, Киеве и других городах Украины назрела гуманитарная катастрофа, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:01
2022-03-03T15:22
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
харьков
киев
сумы
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Мариуполе, Киеве и других городах Украины назрела гуманитарная катастрофа, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Причинами экстренного заседания (Межведомственного координационного штаба. — Прим. ред.) являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе — в городе с полумиллионным населением и назревающая гуманитарная катастрофа в городах: Киеве — с населением около трех миллионов человек, Харькове — с населением до полутора миллионов человек, в Сумах — с населением до 300 тысяч жителей, а также в ряде других населенных пунктов", — сказал он.По словам Мизинцева, киевский режим использует запрещенные приемы ведения боевых действий и нарушает международное право. В частности, российская сторона зафиксировала террористические действия украинских националистов, силой удерживающих граждан Индии, Вьетнама, Китая и других стран. Так, в Харькове обстреляли группу китайцев, двое ранены. Приазовский госуниверситет в Мариуполе и подступы к нему заминированы. Здесь националисты задержали 60 человек, следовавших к гуманитарному коридору, и шантажируют их.Генерал при этом подчеркнул, что российская сторона уже создала все необходимые условия для безопасной эвакуации местных жителей.Мизинцев также попросил МИД экстренно развернуть работу на всех международных площадках для воздействия на киевский режим, а также на администрации населенных пунктов и крупных городов Украины "по немедленному прекращению противоправных действий в отношении мирного населения, а также граждан иностранных государств".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Накануне в ведомстве уточнили, что с начала операции потери российской армии составили 498 человек, а потери военнослужащих и националистов Украины — 2870 человек.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/feyki-1776231101.html
мариуполь
харьков
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мариуполь, в мире, харьков, киев, сумы, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:01 03.03.2022 (обновлено: 15:22 03.03.2022)
 
Минобороны заявило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе

Минобороны: в Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа, в Киеве и Харькове — назревает

© REUTERS / Carlos BarriaМестные жители в Мариуполе
Местные жители в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Местные жители в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Мариуполе, Киеве и других городах Украины назрела гуманитарная катастрофа, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Причинами экстренного заседания (Межведомственного координационного штаба. — Прим. ред.) являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе — в городе с полумиллионным населением и назревающая гуманитарная катастрофа в городах: Киеве — с населением около трех миллионов человек, Харькове — с населением до полутора миллионов человек, в Сумах — с населением до 300 тысяч жителей, а также в ряде других населенных пунктов", — сказал он.
По словам Мизинцева, киевский режим использует запрещенные приемы ведения боевых действий и нарушает международное право. В частности, российская сторона зафиксировала террористические действия украинских националистов, силой удерживающих граждан Индии, Вьетнама, Китая и других стран.
Так, в Харькове обстреляли группу китайцев, двое ранены. Приазовский госуниверситет в Мариуполе и подступы к нему заминированы. Здесь националисты задержали 60 человек, следовавших к гуманитарному коридору, и шантажируют их.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле назвали слухи о планах ввести военное положение уткой
Генерал при этом подчеркнул, что российская сторона уже создала все необходимые условия для безопасной эвакуации местных жителей.

Мизинцев также попросил МИД экстренно развернуть работу на всех международных площадках для воздействия на киевский режим, а также на администрации населенных пунктов и крупных городов Украины "по немедленному прекращению противоправных действий в отношении мирного населения, а также граждан иностранных государств".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Накануне в ведомстве уточнили, что с начала операции потери российской армии составили 498 человек, а потери военнослужащих и националистов Украины — 2870 человек.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
"Таких обстрелов не было давно": разрушения в Горловке и Донецке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

Люди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены дома и социальные учреждения.

Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

Женщина у жилого дома в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Донецка прячутся от обстрела.

Жители города прячутся от обстрела на улице Парковская в Донецке
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

Пожар в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

Военнослужащий у трупа сотрудника газовой службы, погибшего в результате обстрелов в Киевском районе Донецка
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

Сгоревший автомобиль во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице в подъезде
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольВ миреХарьковКиевСумыУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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