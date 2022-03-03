Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/lukashevich-1776386065.html
Лукашевич: Запад пытается создать впечатление, что Россия в изоляции
Лукашевич: Запад пытается создать впечатление, что Россия в изоляции - РИА Новости, 03.03.2022
Лукашевич: Запад пытается создать впечатление, что Россия в изоляции
Западные страны пытаются создать фон, что в ОБСЕ сложился антироссийский консенсус, но это неправда - почти пятая часть государств-участников не поддерживает... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T23:27
2022-03-03T23:27
в мире
россия
обсе
александр лукашевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715161_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_1cef33a84fc0b94757f2cc2f846a4517.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные страны пытаются создать фон, что в ОБСЕ сложился антироссийский консенсус, но это неправда - почти пятая часть государств-участников не поддерживает эту линию, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Создают такое впечатление, что Россия находится в изоляции, и создают фон, что в ОБСЕ сложился или складывается широкий почти антироссийский консенсус, что, конечно, неправда - почти пятая часть государств-участников все же находят в себе силы и возможности не поддерживать эту огульную линию на очернение нашей страны, это и Белоруссия, Азербайджан, Армения, Ватикан, Киргизия, Казахстан, Монголия и многие другие", - сказал Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/postpred-1776380217.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715161_0:152:2527:2047_1920x0_80_0_0_6936335e825989a3f5dabef880090a97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, обсе, александр лукашевич
23:27 03.03.2022
 
Лукашевич: Запад пытается создать впечатление, что Россия в изоляции

Постпред при ОБСЕ Лукашевич: Запад хочет создать впечатление, что Россия в изоляции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные страны пытаются создать фон, что в ОБСЕ сложился антироссийский консенсус, но это неправда - почти пятая часть государств-участников не поддерживает эту линию, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Создают такое впечатление, что Россия находится в изоляции, и создают фон, что в ОБСЕ сложился или складывается широкий почти антироссийский консенсус, что, конечно, неправда - почти пятая часть государств-участников все же находят в себе силы и возможности не поддерживать эту огульную линию на очернение нашей страны, это и Белоруссия, Азербайджан, Армения, Ватикан, Киргизия, Казахстан, Монголия и многие другие", - сказал Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 23:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад ведет себя агрессивно, заявил постпред при ОБСЕ
 
В миреРоссияОБСЕАлександр Лукашевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала