https://ria.ru/20220303/lukashevich-1776386065.html

Лукашевич: Запад пытается создать впечатление, что Россия в изоляции

Лукашевич: Запад пытается создать впечатление, что Россия в изоляции - РИА Новости, 03.03.2022

Лукашевич: Запад пытается создать впечатление, что Россия в изоляции

Западные страны пытаются создать фон, что в ОБСЕ сложился антироссийский консенсус, но это неправда - почти пятая часть государств-участников не поддерживает... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T23:27

2022-03-03T23:27

2022-03-03T23:27

в мире

россия

обсе

александр лукашевич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715161_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_1cef33a84fc0b94757f2cc2f846a4517.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные страны пытаются создать фон, что в ОБСЕ сложился антироссийский консенсус, но это неправда - почти пятая часть государств-участников не поддерживает эту линию, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Создают такое впечатление, что Россия находится в изоляции, и создают фон, что в ОБСЕ сложился или складывается широкий почти антироссийский консенсус, что, конечно, неправда - почти пятая часть государств-участников все же находят в себе силы и возможности не поддерживать эту огульную линию на очернение нашей страны, это и Белоруссия, Азербайджан, Армения, Ватикан, Киргизия, Казахстан, Монголия и многие другие", - сказал Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/postpred-1776380217.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, обсе, александр лукашевич