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В Вильнюсе появится "улица героев Украины"
В Вильнюсе появится "улица героев Украины" - РИА Новости, 03.03.2022
В Вильнюсе появится "улица героев Украины"
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что улица, на которой располагается посольство России в Литве, будет переименована в "улицу героев Украины". РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:06
2022-03-03T17:06
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф
запорожская аэс
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что улица, на которой располагается посольство России в Литве, будет переименована в "улицу героев Украины"."Посольство России, меняйте визитки: улица Героев Украины, 2. Визитная карточка каждого работника российского посольства отныне должна будет почтить героев Украины. А каждый, пишущий письмо в посольство, должен будет подумать и о жертвах российской агрессии, и о героях Украины. Мы договорились, что отныне безымянная улица, которая ведет к посольству от ул. Латвю, будет называться улицей героев Украины. Формальности уладим в ближайшее время, в среду, по закону", – написал Шимашюс на своей странице в Facebook.Он также сообщил, что общался с министром транспорта Марюсом Скуодисом. "Подозреваю, что "Почта Литвы" необязательно доставит письма, если адрес на них будет указан неправильно. Единственное здание на улице Героев Украины будет российское посольство", – написал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.На утро 3 марта поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники противника. Взята под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС. Спустя восемь лет был разблокирован Северо-Крымский канал. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных и 1 597 получили ранения. Потери украинских военных, сообщает российское оборонное ведомство, превысили 2 870 человек убитыми и около 3 700 ранеными. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/litva-1775540271.html
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, запорожская аэс
17:06 03.03.2022
 
В Вильнюсе появится "улица героев Украины"

Улицу в Вильнюсе, на которой находится посольство России, назовут "улицей героев Украины"

© AP Photo / Mindaugas KulbisНа улице Вильнюса
На улице Вильнюса - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
На улице Вильнюса. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что улица, на которой располагается посольство России в Литве, будет переименована в "улицу героев Украины".
"Посольство России, меняйте визитки: улица Героев Украины, 2. Визитная карточка каждого работника российского посольства отныне должна будет почтить героев Украины. А каждый, пишущий письмо в посольство, должен будет подумать и о жертвах российской агрессии, и о героях Украины. Мы договорились, что отныне безымянная улица, которая ведет к посольству от ул. Латвю, будет называться улицей героев Украины. Формальности уладим в ближайшее время, в среду, по закону", – написал Шимашюс на своей странице в Facebook.
Вид на Киев. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Он также сообщил, что общался с министром транспорта Марюсом Скуодисом. "Подозреваю, что "Почта Литвы" необязательно доставит письма, если адрес на них будет указан неправильно. Единственное здание на улице Героев Украины будет российское посольство", – написал он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.
На утро 3 марта поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники противника. Взята под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС. Спустя восемь лет был разблокирован Северо-Крымский канал. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных и 1 597 получили ранения. Потери украинских военных, сообщает российское оборонное ведомство, превысили 2 870 человек убитыми и около 3 700 ранеными. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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28 февраля, 11:45
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФЗапорожская АЭС
 
 
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