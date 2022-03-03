Корпорация МСП призвала регионы снимать избыточные ковид-ограничения
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Корпорация МСП призывает власти регионов снять избыточные ковид-ограничения на фоне снижения заболеваемости с целью поддержать малый бизнес, заявил генеральный директор корпорации Александр Исаевич.
"Просим власти регионов, если позволяет эпидемиологическая ситуация, оперативно снимать ковид-ограничения, нужно делать все возможное чтобы поддержать малый бизнес, который также столкнулся с последствиями санкций. Сейчас в правительстве разрабатываются меры поддержки. Нам нужно действовать на опережение, на несколько шагов вперед. Многие регионы, за что им большая благодарность так и поступают, и в том числе, смягчают ограничения", – привели слова Исаевича в пресс-службе КМСП.
Прежде всего, речь идет о использовании QR-кодов при входе в торговые и развлекательные центры. В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день уже более 40 регионов отказались от QR-кодов. "Одновременно в ряде субъектов отменяется требование по обязательному соблюдению социальной дистанции в кафе, кинотеатрах и ТРЦ. В нескольких регионах в рамках снятия ограничений предприятиям общепита разрешают работу и в ночное время", - добавили в КМСП.
Прежде всего, речь идет о использовании кодов QR-кодов при входе в торговые и развлекательные центры. В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день уже более 40 регионов отказались от QR-кодов, в числе которых Алтайский край, Республики Татарстан и Башкортостан, Саратовская, Нижегородская, Орловская области. "Одновременно в ряде субъектов отменяется требование по обязательному соблюдению социальной дистанции в кафе, кинотеатрах и ТРЦ. В нескольких регионах в рамках снятия ограничений предприятиям общепита разрешают работу и в ночное время", - добавили в КМСП.