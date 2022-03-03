https://ria.ru/20220303/kovid-ogranicheniya-1776272999.html

Корпорация МСП призвала регионы снимать избыточные ковид-ограничения

Корпорация МСП призвала регионы снимать избыточные ковид-ограничения - РИА Новости, 03.03.2022

Корпорация МСП призвала регионы снимать избыточные ковид-ограничения

Корпорация МСП призывает власти регионов снять избыточные ковид-ограничения на фоне снижения заболеваемости с целью поддержать малый бизнес, заявил генеральный... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:01

2022-03-03T15:01

2022-03-03T15:01

корпорация мсп

мсп банк

александр исаевич

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Корпорация МСП призывает власти регионов снять избыточные ковид-ограничения на фоне снижения заболеваемости с целью поддержать малый бизнес, заявил генеральный директор корпорации Александр Исаевич.Прежде всего, речь идет о использовании QR-кодов при входе в торговые и развлекательные центры. В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день уже более 40 регионов отказались от QR-кодов. "Одновременно в ряде субъектов отменяется требование по обязательному соблюдению социальной дистанции в кафе, кинотеатрах и ТРЦ. В нескольких регионах в рамках снятия ограничений предприятиям общепита разрешают работу и в ночное время", - добавили в КМСП.Прежде всего, речь идет о использовании кодов QR-кодов при входе в торговые и развлекательные центры. В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день уже более 40 регионов отказались от QR-кодов, в числе которых Алтайский край, Республики Татарстан и Башкортостан, Саратовская, Нижегородская, Орловская области. "Одновременно в ряде субъектов отменяется требование по обязательному соблюдению социальной дистанции в кафе, кинотеатрах и ТРЦ. В нескольких регионах в рамках снятия ограничений предприятиям общепита разрешают работу и в ночное время", - добавили в КМСП.

https://ria.ru/20220112/dokhody-1767468095.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, мсп банк, александр исаевич