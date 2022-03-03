https://ria.ru/20220303/khachatryan-1776241004.html

Биография Ваагна Хачатряна

Биография Ваагна Хачатряна - РИА Новости, 03.03.2022

Биография Ваагна Хачатряна

Президент Армении Ваагн Хачатрян родился 22 апреля 1959 года в городе Сисиан (Армения). РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:25

2022-03-03T13:25

2022-03-03T13:25

справки

армения

ереван

ваагн хачатрян

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Президент Армении Ваагн Хачатрян родился 22 апреля 1959 года в городе Сисиан (Армения).В 1980 году окончил Ереванский институт народного хозяйства (ныне Армянский государственный экономический университет), по специальности "экономист". Кандидат экономических наук (2020).В 1980-1982 годах служил в армии.В 1982-1989 годах работал в производственном объединении "Разданмаш" в качестве экономиста, заведующего лабораторией экономических исследований. В 1982-1992 годах занимался научно-педагогической деятельностью в Ереванском институте народного хозяйства.С 1989 по 1992 год был заместителем генерального директора госпредприятия "Марс". В 1990-1996 годах – депутат Ереванского городского совета.С 1992 года по 1996 год был мэром столицы Армении Еревана.В 1995-1999 годах – депутат Национального Собрания Республики Армения первого созыва. С 1996 года по 1998 год был советником президента Армении.Ваагн Хачатрян – член-основатель Центра развития демократии и гражданского общества "Армат" (2000), член-основатель общественно-политической инициативы "Альтернатива" (2006).С 2002 года – вице-президент Центра политологии, права и экономических исследований. В 2019-2021 годах был членом правления ОАО "Армэкономбанк". 4 августа 2021 года указом президента Армении назначен министром высокотехнологической промышленности страны.3 марта 2022 года парламент Армении избрал Ваагна Хачатряна президентом страны.Хачатрян является председателем Совета Армянского государственного экономического университета с февраля 2021 года.Автор научно-специальных книг, статей, а также публикаций и переводов либерально-экономических, политических книг.Ваагн Хачатрян женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, армения, ереван, ваагн хачатрян