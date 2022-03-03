https://ria.ru/20220303/instagram-1776264111.html
Instagram заблокировал аккаунт МВД Дагестана
Instagram заблокировал аккаунт МВД Дагестана - РИА Новости, 03.03.2022
Instagram заблокировал аккаунт МВД Дагестана
Аккаунт МВД Дагестана в Instagram заблокирован, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:31
2022-03-03T14:31
2022-03-03T14:31
происшествия
instagram
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МАХАЧКАЛА, 3 мар – РИА Новости. Аккаунт МВД Дагестана в Instagram заблокирован, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram."Instagram-аккаунт МВД Дагестана заблокирован. Будем надеяться на скорейшее решение проблемы. А пока вы можете подписаться на резервный аккаунт @admin_05_ps", – говорится в сообщении.Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева рассказала РИА Новости, что причины блокировки страницы неизвестны. "Объяснений нет. Но это печально. Надеюсь, восстановят. Три года круглосуточной работы", – заметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20220303/telegram-1776258303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, instagram, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Instagram заблокировал аккаунт МВД Дагестана
Instagram заблокировал аккаунт МВД Дагестана