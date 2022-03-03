https://ria.ru/20220303/instagram-1776264111.html

Instagram заблокировал аккаунт МВД Дагестана

Instagram заблокировал аккаунт МВД Дагестана - РИА Новости, 03.03.2022

Instagram заблокировал аккаунт МВД Дагестана

Аккаунт МВД Дагестана в Instagram заблокирован, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:31

2022-03-03T14:31

2022-03-03T14:31

происшествия

instagram

республика дагестан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МАХАЧКАЛА, 3 мар – РИА Новости. Аккаунт МВД Дагестана в Instagram заблокирован, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram."Instagram-аккаунт МВД Дагестана заблокирован. Будем надеяться на скорейшее решение проблемы. А пока вы можете подписаться на резервный аккаунт @admin_05_ps", – говорится в сообщении.Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева рассказала РИА Новости, что причины блокировки страницы неизвестны. "Объяснений нет. Но это печально. Надеюсь, восстановят. Три года круглосуточной работы", – заметила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220303/telegram-1776258303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, instagram, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия