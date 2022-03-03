Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/instagram-1776264111.html
Instagram заблокировал аккаунт МВД Дагестана
Instagram заблокировал аккаунт МВД Дагестана - РИА Новости, 03.03.2022
Instagram заблокировал аккаунт МВД Дагестана
Аккаунт МВД Дагестана в Instagram заблокирован, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:31
2022-03-03T14:31
происшествия
instagram
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597889509_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a5bddeaa9dc0a319055548b637c7bf4f.jpg
МАХАЧКАЛА, 3 мар – РИА Новости. Аккаунт МВД Дагестана в Instagram заблокирован, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram."Instagram-аккаунт МВД Дагестана заблокирован. Будем надеяться на скорейшее решение проблемы. А пока вы можете подписаться на резервный аккаунт @admin_05_ps", – говорится в сообщении.Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева рассказала РИА Новости, что причины блокировки страницы неизвестны. "Объяснений нет. Но это печально. Надеюсь, восстановят. Три года круглосуточной работы", – заметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20220303/telegram-1776258303.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597889509_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_930949a2c92c4e752fb0996c9d71a0ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, instagram, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
14:31 03.03.2022
 
Instagram заблокировал аккаунт МВД Дагестана

Instagram заблокировал аккаунт МВД Дагестана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип Instagram
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 3 мар – РИА Новости. Аккаунт МВД Дагестана в Instagram заблокирован, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
"Instagram-аккаунт МВД Дагестана заблокирован. Будем надеяться на скорейшее решение проблемы. А пока вы можете подписаться на резервный аккаунт @admin_05_ps", – говорится в сообщении.
Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева рассказала РИА Новости, что причины блокировки страницы неизвестны. "Объяснений нет. Но это печально. Надеюсь, восстановят. Три года круглосуточной работы", – заметила собеседница агентства.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:17
В работе Telegram произошел глобальный сбой
 
ПроисшествияInstagramРеспублика ДагестанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала