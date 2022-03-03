https://ria.ru/20220303/ikea-1776373175.html

Россия теряет IKEA. IKEA теряет Россию

Россия теряет IKEA. IKEA теряет Россию - РИА Новости, 03.03.2022

Россия теряет IKEA. IKEA теряет Россию

Вслед за другими брендами на выход из страны пошла IKEA. Ну не совсем на выход — пока в дверях остановилась: компания заявила о приостановке своей деятельности... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T21:44

2022-03-03T21:44

2022-03-03T22:03

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Вслед за другими брендами на выход из страны пошла IKEA. Ну не совсем на выход — пока в дверях остановилась: компания заявила о приостановке своей деятельности (как производства, так и экспорта-импорта) в России и Белоруссии — из-за спецоперации на Украине, разумеется.Приостановка объявлена на три месяца. А вот корпорации Apple, как известно, хватило суток. Потом ее магазины в России вновь открылись — просто с сильно подросшими ценами.Тем не менее перечень компаний, решивших выразить свою гражданскую позицию путем бойкота российского рынка, внушителен. Вот только некоторые из наиболее громких имен: Audi, Dell, Disney, FedEx, General Motors, Hennes & Mauritz (H&M), Intel, Jaguar Land Rover, Lacoste, Porsche, Scania, Skoda, UPS, Volkswagen, Warner Bros. На десятки также идет счет популярнейших интернет-магазинов и онлайн-сервисов, присоединившихся к "наказанию" России — от iHerb до OnlyFans.И хотя за прошедшие годы мы привыкли к тому, что на Западе идеологические соображения все чаще берут вверх над прагматическими, подобный массовый выстрел бизнеса себе в ногу впечатляет.Экономика планеты все еще не пришла в себя после пандемии. А кризис, грозящий обернуться общепланетарным экономическим катаклизмом, все более явно охватывает развитые западные страны. Европейцы и американцы после десятилетий забвения вспомнили, что такое высокая инфляция и товарный дефицит. Их центробанки мучительно решают головоломку "включить нельзя выключить печатный станок" и "как поднять базовую ставку без коллапса фондового рынка, а за ним всей экономики".И вот на таком фоне западный бизнес для строгого соответствия повесточке решил угробить собственную многолетнюю работу и свои позиции на российском рынке. Россия, конечно, не 1,4-миллиардные Китай и Индия, но все-таки это 146-миллионный платежеспособный рынок. Местами очень высокоплатежеспособный — когда это касается премиального сегмента. Например, легендарный Rolls-Royce поставил в прошлом году исторический рекорд продаж своих автомобилей в России.Добровольный уход в подобной ситуации, особенно для лакшери-брендов, выглядит экстремальным мазохизмом, которым циничный и одержимый жаждой наживы бизнес вроде как не должен страдать. Но, очевидно, страдает.При этом южные корейцы, в политическом смысле будучи безропотным сателлитом Штатов, подсуетились и, похоже, выбьют-таки себе разрешение не заниматься самоповреждениями — и продолжат поставлять свою продукцию в Россию.На фоне столь здравого и прагматичного корейского подхода мазохистская активность западных брендов, на первый взгляд, выглядит еще более абсурдно. Однако есть подозрение, что решение это с их стороны вполне себе рациональное и взвешенное, а идеологические мотивы занимают в нем предпоследнее место.За последние дни Запад (Европа сильнее, Штаты — в куда меньшей степени) вошла в состояние дикой самораскручивающейся русофобской истерики, которая охватила не только органы государственной власти, но и общественность. Позорнейшие решения разнообразных организаций об увольнениях знаменитых музыкантов, отстранении паралимпийцев и санкциях на русских котиков дополняются словесной, а местами уже и физической агрессией жителей соответствующих стран в адрес выходцев из России и Белоруссии.В такой ситуации бизнесу просто опасно идти не в ногу с обществом. Отменят — вместе с русскими. Благо наглядных примеров того, во что может вылиться современный западный идеологический тоталитаризм, за последние годы было немало.Так что, без сомнения, большая часть компаний уходит из России, во-первых, вынужденно, а во-вторых, явно надеясь вернуться, как только обстановка станет поспокойнее.Вот только далеко не факт, что им будет куда возвращаться. Уйти с рынка, пустив на ветер многолетние инвестиции, легко. Вернуться на него, когда система благополучно перестроилась и все места заняты новыми партнерами и поставщиками, очень непросто. Грузинские виноделы подтвердят.

https://ria.ru/20220303/ayfony-1776199180.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776165472.html

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авторы, россия, ikea international group, экономика, европа