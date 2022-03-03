https://ria.ru/20220303/ikea-1776373175.html
Россия теряет IKEA. IKEA теряет Россию
Россия теряет IKEA. IKEA теряет Россию - РИА Новости, 03.03.2022
Россия теряет IKEA. IKEA теряет Россию
Вслед за другими брендами на выход из страны пошла IKEA. Ну не совсем на выход — пока в дверях остановилась: компания заявила о приостановке своей деятельности... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T21:44
2022-03-03T21:44
2022-03-03T22:03
авторы
россия
ikea international group
экономика
европа
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Вслед за другими брендами на выход из страны пошла IKEA. Ну не совсем на выход — пока в дверях остановилась: компания заявила о приостановке своей деятельности (как производства, так и экспорта-импорта) в России и Белоруссии — из-за спецоперации на Украине, разумеется.Приостановка объявлена на три месяца. А вот корпорации Apple, как известно, хватило суток. Потом ее магазины в России вновь открылись — просто с сильно подросшими ценами.Тем не менее перечень компаний, решивших выразить свою гражданскую позицию путем бойкота российского рынка, внушителен. Вот только некоторые из наиболее громких имен: Audi, Dell, Disney, FedEx, General Motors, Hennes & Mauritz (H&M), Intel, Jaguar Land Rover, Lacoste, Porsche, Scania, Skoda, UPS, Volkswagen, Warner Bros. На десятки также идет счет популярнейших интернет-магазинов и онлайн-сервисов, присоединившихся к "наказанию" России — от iHerb до OnlyFans.И хотя за прошедшие годы мы привыкли к тому, что на Западе идеологические соображения все чаще берут вверх над прагматическими, подобный массовый выстрел бизнеса себе в ногу впечатляет.Экономика планеты все еще не пришла в себя после пандемии. А кризис, грозящий обернуться общепланетарным экономическим катаклизмом, все более явно охватывает развитые западные страны. Европейцы и американцы после десятилетий забвения вспомнили, что такое высокая инфляция и товарный дефицит. Их центробанки мучительно решают головоломку "включить нельзя выключить печатный станок" и "как поднять базовую ставку без коллапса фондового рынка, а за ним всей экономики".И вот на таком фоне западный бизнес для строгого соответствия повесточке решил угробить собственную многолетнюю работу и свои позиции на российском рынке. Россия, конечно, не 1,4-миллиардные Китай и Индия, но все-таки это 146-миллионный платежеспособный рынок. Местами очень высокоплатежеспособный — когда это касается премиального сегмента. Например, легендарный Rolls-Royce поставил в прошлом году исторический рекорд продаж своих автомобилей в России.Добровольный уход в подобной ситуации, особенно для лакшери-брендов, выглядит экстремальным мазохизмом, которым циничный и одержимый жаждой наживы бизнес вроде как не должен страдать. Но, очевидно, страдает.При этом южные корейцы, в политическом смысле будучи безропотным сателлитом Штатов, подсуетились и, похоже, выбьют-таки себе разрешение не заниматься самоповреждениями — и продолжат поставлять свою продукцию в Россию.На фоне столь здравого и прагматичного корейского подхода мазохистская активность западных брендов, на первый взгляд, выглядит еще более абсурдно. Однако есть подозрение, что решение это с их стороны вполне себе рациональное и взвешенное, а идеологические мотивы занимают в нем предпоследнее место.За последние дни Запад (Европа сильнее, Штаты — в куда меньшей степени) вошла в состояние дикой самораскручивающейся русофобской истерики, которая охватила не только органы государственной власти, но и общественность. Позорнейшие решения разнообразных организаций об увольнениях знаменитых музыкантов, отстранении паралимпийцев и санкциях на русских котиков дополняются словесной, а местами уже и физической агрессией жителей соответствующих стран в адрес выходцев из России и Белоруссии.В такой ситуации бизнесу просто опасно идти не в ногу с обществом. Отменят — вместе с русскими. Благо наглядных примеров того, во что может вылиться современный западный идеологический тоталитаризм, за последние годы было немало.Так что, без сомнения, большая часть компаний уходит из России, во-первых, вынужденно, а во-вторых, явно надеясь вернуться, как только обстановка станет поспокойнее.Вот только далеко не факт, что им будет куда возвращаться. Уйти с рынка, пустив на ветер многолетние инвестиции, легко. Вернуться на него, когда система благополучно перестроилась и все места заняты новыми партнерами и поставщиками, очень непросто. Грузинские виноделы подтвердят.
https://ria.ru/20220303/ayfony-1776199180.html
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776165472.html
https://ria.ru/20220303/krizis-1776271202.html
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
авторы, россия, ikea international group, экономика, европа
Вслед за другими брендами на выход из страны пошла IKEA. Ну не совсем на выход — пока в дверях остановилась: компания заявила
о приостановке своей деятельности (как производства, так и экспорта-импорта) в России и Белоруссии — из-за спецоперации на Украине, разумеется.
Приостановка объявлена на три месяца. А вот корпорации Apple
, как известно, хватило суток. Потом ее магазины в России
вновь открылись — просто с сильно подросшими ценами.
Тем не менее перечень компаний, решивших выразить свою гражданскую позицию путем бойкота российского рынка, внушителен. Вот только некоторые из наиболее громких имен: Audi, Dell, Disney, FedEx
, General Motors
, Hennes & Mauritz (H&M), Intel, Jaguar Land Rover, Lacoste, Porsche, Scania, Skoda
, UPS
, Volkswagen
, Warner Bros. На десятки также идет счет популярнейших интернет-магазинов и онлайн-сервисов, присоединившихся к "наказанию" России — от iHerb до OnlyFans.
И хотя за прошедшие годы мы привыкли к тому, что на Западе идеологические соображения все чаще берут вверх над прагматическими, подобный массовый выстрел бизнеса себе в ногу впечатляет.
Экономика планеты все еще не пришла в себя после пандемии. А кризис, грозящий обернуться общепланетарным экономическим катаклизмом, все более явно охватывает развитые западные страны. Европейцы и американцы после десятилетий забвения вспомнили, что такое высокая инфляция и товарный дефицит. Их центробанки мучительно решают головоломку "включить нельзя выключить печатный станок" и "как поднять базовую ставку без коллапса фондового рынка, а за ним всей экономики".
И вот на таком фоне западный бизнес для строгого соответствия повесточке решил угробить собственную многолетнюю работу и свои позиции на российском рынке. Россия, конечно, не 1,4-миллиардные Китай
и Индия
, но все-таки это 146-миллионный платежеспособный рынок. Местами очень высокоплатежеспособный — когда это касается премиального сегмента. Например, легендарный Rolls-Royce
поставил в прошлом году исторический рекорд продаж своих автомобилей в России.
Добровольный уход в подобной ситуации, особенно для лакшери-брендов, выглядит экстремальным мазохизмом, которым циничный и одержимый жаждой наживы бизнес вроде как не должен страдать. Но, очевидно, страдает.
При этом южные корейцы, в политическом смысле будучи безропотным сателлитом Штатов, подсуетились и, похоже, выбьют-таки себе разрешение не заниматься самоповреждениями — и продолжат поставлять свою продукцию в Россию.
На фоне столь здравого и прагматичного корейского подхода мазохистская активность западных брендов, на первый взгляд, выглядит еще более абсурдно. Однако есть подозрение, что решение это с их стороны вполне себе рациональное и взвешенное, а идеологические мотивы занимают в нем предпоследнее место.
За последние дни Запад (Европа сильнее, Штаты — в куда меньшей степени) вошла в состояние дикой самораскручивающейся русофобской истерики, которая охватила не только органы государственной власти, но и общественность. Позорнейшие решения разнообразных организаций об увольнениях знаменитых музыкантов, отстранении паралимпийцев и санкциях на русских котиков дополняются словесной, а местами уже и физической агрессией жителей соответствующих стран в адрес выходцев из России и Белоруссии
.
В такой ситуации бизнесу просто опасно идти не в ногу с обществом. Отменят — вместе с русскими. Благо наглядных примеров того, во что может вылиться современный западный идеологический тоталитаризм, за последние годы было немало.
Так что, без сомнения, большая часть компаний уходит из России, во-первых, вынужденно, а во-вторых, явно надеясь вернуться, как только обстановка станет поспокойнее.
Вот только далеко не факт, что им будет куда возвращаться. Уйти с рынка, пустив на ветер многолетние инвестиции, легко. Вернуться на него, когда система благополучно перестроилась и все места заняты новыми партнерами и поставщиками, очень непросто. Грузинские виноделы подтвердят.