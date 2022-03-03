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ИКЕА приостанавливает работу в России и Белоруссии
ИКЕА приостанавливает работу в России и Белоруссии - РИА Новости, 03.03.2022
ИКЕА приостанавливает работу в России и Белоруссии
ИКЕА приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:12
2022-03-03T16:06
икеа
экономика
россия
белоруссия
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ИКЕА приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, говорится в пресс-релизе компании."Группа ИКЕА приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь", — сказано в публикации.Также компания временно прекращает производство на российской территории.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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икеа, экономика, россия, белоруссия
14:12 03.03.2022 (обновлено: 16:06 03.03.2022)
 
ИКЕА приостанавливает работу в России и Белоруссии

Мебельная сеть IKEA приостановила работу в России и Белоруссии из-за событий на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМагазин ИКЕА
Магазин ИКЕА - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Магазин ИКЕА
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ИКЕА приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, говорится в пресс-релизе компании.
"Группа ИКЕА приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь", — сказано в публикации.
Также компания временно прекращает производство на российской территории.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Вывеска SAP - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:08
SAP остановил работу в России
 
ИКЕАЭкономикаРоссияБелоруссия
 
 
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