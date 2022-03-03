https://ria.ru/20220303/ikea-1776256955.html
ИКЕА приостанавливает работу в России и Белоруссии
ИКЕА приостанавливает работу в России и Белоруссии - РИА Новости, 03.03.2022
ИКЕА приостанавливает работу в России и Белоруссии
ИКЕА приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:12
2022-03-03T14:12
2022-03-03T16:06
икеа
экономика
россия
белоруссия
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ИКЕА приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, говорится в пресс-релизе компании."Группа ИКЕА приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь", — сказано в публикации.Также компания временно прекращает производство на российской территории.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220303/sap-1776200184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
икеа, экономика, россия, белоруссия
14:12 03.03.2022 (обновлено: 16:06 03.03.2022)
ИКЕА приостанавливает работу в России и Белоруссии
Мебельная сеть IKEA приостановила работу в России и Белоруссии из-за событий на Украине