https://ria.ru/20220303/ikea-1776256955.html

ИКЕА приостанавливает работу в России и Белоруссии

ИКЕА приостанавливает работу в России и Белоруссии - РИА Новости, 03.03.2022

ИКЕА приостанавливает работу в России и Белоруссии

ИКЕА приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:12

2022-03-03T14:12

2022-03-03T16:06

икеа

экономика

россия

белоруссия

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ИКЕА приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, говорится в пресс-релизе компании."Группа ИКЕА приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь", — сказано в публикации.Также компания временно прекращает производство на российской территории.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220303/sap-1776200184.html

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

икеа, экономика, россия, белоруссия