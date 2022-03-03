https://ria.ru/20220303/gia-1776304949.html

ГИА для школьников, находящихся за рубежом, может стать дистанционным

ГИА для школьников, находящихся за рубежом, может стать дистанционным - РИА Новости, 03.03.2022

ГИА для школьников, находящихся за рубежом, может стать дистанционным

Для российских девятиклассников, находящихся за рубежом, прорабатывается возможность проведения ГИА в формате промежуточной аттестации либо с применением... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:49

2022-03-03T16:49

2022-03-03T17:06

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

государственная итоговая аттестация (гиа)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Для российских девятиклассников, находящихся за рубежом, прорабатывается возможность проведения ГИА в формате промежуточной аттестации либо с применением дистанционных технологий, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.В настоящее время готовится проект федерального закона, предусматривающий установление правительством Российской Федерации особенностей проведения ГИА в 2022 году."Для российских обучающихся девятых классов, находящихся за рубежом, прорабатывается возможность проведения ГИА в формате промежуточной аттестации либо с применением дистанционных технологий", - сообщил Музаев.В настоящее время в Рособрнадзор поступает большое количество обращений, касающихся прохождения государственной итоговой аттестации обучающимися, которые в силу жизненных обстоятельств оказались беженцами и вынужденными переселенцами, находящимися в России, а также письма выпускников российских образовательных организаций и родителей, находящихся за пределами Российской Федерации и не имеющих возможности приехать.

https://ria.ru/20220209/ege-1771788604.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), государственная итоговая аттестация (гиа), социальный навигатор, сн_образование