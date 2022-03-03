https://ria.ru/20220303/gia-1776304949.html
ГИА для школьников, находящихся за рубежом, может стать дистанционным
ГИА для школьников, находящихся за рубежом, может стать дистанционным - РИА Новости, 03.03.2022
ГИА для школьников, находящихся за рубежом, может стать дистанционным
Для российских девятиклассников, находящихся за рубежом, прорабатывается возможность проведения ГИА в формате промежуточной аттестации либо с применением... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:49
2022-03-03T16:49
2022-03-03T17:06
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
государственная итоговая аттестация (гиа)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Для российских девятиклассников, находящихся за рубежом, прорабатывается возможность проведения ГИА в формате промежуточной аттестации либо с применением дистанционных технологий, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.В настоящее время готовится проект федерального закона, предусматривающий установление правительством Российской Федерации особенностей проведения ГИА в 2022 году."Для российских обучающихся девятых классов, находящихся за рубежом, прорабатывается возможность проведения ГИА в формате промежуточной аттестации либо с применением дистанционных технологий", - сообщил Музаев.В настоящее время в Рособрнадзор поступает большое количество обращений, касающихся прохождения государственной итоговой аттестации обучающимися, которые в силу жизненных обстоятельств оказались беженцами и вынужденными переселенцами, находящимися в России, а также письма выпускников российских образовательных организаций и родителей, находящихся за пределами Российской Федерации и не имеющих возможности приехать.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), государственная итоговая аттестация (гиа), социальный навигатор, сн_образование
16:49 03.03.2022 (обновлено: 17:06 03.03.2022)
ГИА для школьников, находящихся за рубежом, может стать дистанционным
Рособрнадзор разрабатывает дистанционное ГИА для школьников, находящихся за рубежом