https://ria.ru/20220303/avto-1776154352.html

Минпромторг предложил повысить планку "налога на роскошь" для авто

Минпромторг предложил повысить планку "налога на роскошь" для авто - РИА Новости, 03.03.2022

Минпромторг предложил повысить планку "налога на роскошь" для авто

Минпромторг предлагает повысить минимальную планку "налога на роскошь" для легковых автомобилей с 3 миллионов до 10 миллионов рублей, разработал соответствующие РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T00:19

2022-03-03T00:19

2022-03-03T10:51

экономика

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Минпромторг предлагает повысить минимальную планку "налога на роскошь" для легковых автомобилей с 3 миллионов до 10 миллионов рублей, разработал соответствующие поправки в налоговый кодекс, говорится в сообщении министерства.При этом в Минпромторге особенно подчеркнули, что пока нововведение не вступило в силу, министерство обязано опубликовать на официальном сайте перечень автомобилей дороже 3 миллионов рублей согласно действующему законодательству. "В сложившихся условиях данный перечень носит информационный характер и не повлечет установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 миллионов рублей", — пояснили в министерстве.Как уточнил РИА Новости источник, близкий к министерству, проект планируется рассматривать по "ускоренной процедуре".Планка в 3 миллиона рублей была установлена еще в 2014 году. Тем временем, по данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.Так, по действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1.Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет. Перечень автомобилей, попадающих под "налог на роскошь", ежегодно обновляется Минпромторгом РФ.

https://ria.ru/20210929/roskosh-1752257952.html

https://ria.ru/20220216/nalog-1773105089.html

россия

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

экономика, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия