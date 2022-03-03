00:19 03.03.2022 (обновлено: 10:51 03.03.2022)
Минпромторг предложил повысить планку "налога на роскошь" для авто
Минпромторг хочет повысить планку "налога на роскошь" для легковых авто до 10 млн рублей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители автосалона в Москве осматривают автомобиль
Посетители автосалона в Москве осматривают автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Минпромторг предлагает повысить минимальную планку "налога на роскошь" для легковых автомобилей с 3 миллионов до 10 миллионов рублей, разработал соответствующие поправки в налоговый кодекс, говорится в сообщении министерства.
"Минпромторг России разработал поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется "налог на роскошь", с 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей. Проект соответствующих изменений будет в ближайшее время внесен в правительство. Эти изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года", — отметили в министерстве.
При этом в Минпромторге особенно подчеркнули, что пока нововведение не вступило в силу, министерство обязано опубликовать на официальном сайте перечень автомобилей дороже 3 миллионов рублей согласно действующему законодательству.
"В сложившихся условиях данный перечень носит информационный характер и не повлечет установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 миллионов рублей", — пояснили в министерстве.
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Как уточнил РИА Новости источник, близкий к министерству, проект планируется рассматривать по "ускоренной процедуре".
Планка в 3 миллиона рублей была установлена еще в 2014 году. Тем временем, по данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.
Так, по действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1.
Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет. Перечень автомобилей, попадающих под "налог на роскошь", ежегодно обновляется Минпромторгом РФ.
Планка в 3 миллиона рублей была установлена еще в 2014 году. Тем временем, по данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.
Так, по действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1.
Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет. Перечень автомобилей, попадающих под "налог на роскошь", ежегодно обновляется Минпромторгом РФ.