https://ria.ru/20220310/nalog-1777489362.html

Богатые тоже платят: эксперты о налоге на роскошь

Налог на роскошь 2022: формулы расчёта на автомобили и недвижимость, ставки в России

Богатые тоже платят: эксперты о налоге на роскошь

Так называемый “налог на роскошь” - повышенный коэффициент, применяемый при расчете транспортного и имущественного налогов для владельцев элитных автомобилей и... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:45

2022-03-10T15:45

2022-03-10T15:45

налоги

россия

штрафы

недвижимость

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Так называемый “налог на роскошь” - повышенный коэффициент, применяемый при расчете транспортного и имущественного налогов для владельцев элитных автомобилей и недвижимости. Какие ставки действуют в России на машины стоимостью выше 3 млн рублей, сколько придется заплатить владельцам роскошных домов, какие авто попали в список транспортных средств, облагаемых налогом на роскошь 2022 году, - в материале РИА Новости.Налог на роскошьНалоговый кодекс РФ не содержит точного определения понятия "налог на роскошь" и отдельного вида такого налога не существует. Так условно называют такие налоги, которые взимаются с собственников дорогостоящего имущества. Федеральный закон №214-ФЗ внес поправки в налоговое законодательство России, в результате которых был введен повышающий коэффициент на имущественный и транспортный сборы.Кто платитНалог обязаны платить все собственники дорогой недвижимости и автомобилей: частные лица и организации.Физические лицаФизическим лицам самостоятельно рассчитывать налог не нужно, ФНС сама пришлет уведомление с суммой исчисленного налога. Оно придет по почте или в личный кабинет на сайте налоговой службы.Юридические лицаЗа юридическими лицами обязанность по самостоятельному расчету транспортного налога и авансовых платежей пока остается, несмотря на то, что с 1.01.2021 ФНС присылает уведомления с исчисленной суммой налога по итогам года. Они могут прийти позже срока уплаты, поэтому, чтобы не платить пени, производить расчет нужно самостоятельно.Предмет налогообложенияПисьмо Минфина России от 28.04.2020 № 03-04-05/34433 устанавливает, в каких случаях будет применен налог на роскошь:НедвижимостьК объектам налогообложения в соответствии с п. 1 ст. 401 НК РФ относятся:В Москве ставка по налогу на имущество физических лиц отличается в зависимости от кадастровой стоимости объекта и составляет:"Похожая прогрессивная модель ставок по налогу на имущество физических лиц закреплена в Санкт-Петербурге и иных регионах России. Таким образом, 300 млн рублей оказывается тем пороговым значением для стоимости недвижимости, при переходе через которое она воспринимается законодателем как роскошь и облагается более высоким налогом. К сожалению, законодатель не дает возможности для установления промежуточных значений ставок от 0,3% до 2% для недвижимости от 50 млн до 300 млн рублей, что снижает возможность дифференциации налогообложения по уровню богатства налогоплательщиков", - добавляет Владислав Савиных, управляющий партнер юридической компании “Аймрайт”, доцент юридического факультета СПбГУ.Также в отдельных регионах ставка по налогу на имущество организаций зависит от площади соответствующих объектов недвижимости, которая отражает разную их стоимость. Например, в Республике Хакасия ставка составляет:"Узнать кадастровую стоимость недвижимости можно по выписке из ЕГРН, на сайте Росреестра и в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС", - объясняет налоговый юрист Владислав Ким.Движимое имуществоВ соответствии с Налоговым кодексом, транспортным средством признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства."Если мы говорим о таких предметах роскоши, как яхты, катера, вертолеты, то повышающего коэффициента при расчете транспортного налога нет, но федеральным законодательством установлены высокие ставки, которые в регионах могут быть увеличены до десятикратного размера. Так, например, федеральная ставка транспортного налога на яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя свыше 100 л.с. – 40 руб/л.с., в Московской области – 400 руб./л.с. То есть владелец такого транспортного средства с мощностью двигателя 3000 л.с., поставленного на учет в Московской области, будет платить в региональную казну 1 200 000 рублей в год", - рассказывает Татьяна Селютина, преподаватель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.АвтомобильТранспортный налог обязаны уплачивать все владельцы авто. Он рассчитывается на основе налоговой базы (мощность двигателя в л.с.), налоговой ставки, которая зависит от региона регистрации машины, и периода владения транспортным средством.Правительство предлагает повысить цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются "налогом на роскошь", с нынешних 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей, это приведет к снижению числа тех, кто платит повышенный налог, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с кабмином.Налог на роскошь на автомобилиПовышающие коэффициенты по транспортному налогу установлены в п. 2 ст. 362 НК в зависимости от класса премиального сегмента. Таких сегментов четыре и определяются они средней стоимостью автомобиля и годом выпуска."Несмотря на рост стоимости новых автомобилей (в 2021 году рекомендованные розничные цены поднялись в среднем на 15-20%), налог на роскошь по-прежнему распространяется на машины дороже 3 млн рублей без пересмотра ценза. Платит его владелец транспортного средства (как физическое, так и юридическое лицо), применяя поправочные коэффициенты к действующим ставкам транспортного налога", - комментирует Лилия Маркова, генеральный директор компании "Газпромбанк Автолизинг".Перечень дорогостоящих автомобилейОбъектом налога на роскошь являются легковые автомобили, модели которых перечислены в Перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб., который обновляется ежегодно на сайте Минпромторга России."Такой перечень публикуется не позднее 1 марта года, в котором подлежит применение повышающего коэффициента. Налог на роскошь применяется только к легковым авто, грузовые автомобили (сколько бы они не стоили) объектом налога на роскошь не являются – п. 2 ст. 362 НК РФ. Указание на модель автомобиля из конкретного перечня обязательно: даже если он стоит более 3 млн руб., но такая модель в документе не указана, то повышающий коэффициент не используется. На такое обстоятельство также указал Минфин России в письме от 13.05.2019 № 03-05-06-04/33968. Если модель автомобиля в перечне указана, однако "возраст" машины (количество лет с года выпуска) не соответствует указанию в перечне, то налог на роскошь также не будет взиматься. ФНС в 2017 году также акцентировала на этом внимание в своем письмеот 11.01.2017 № БС-4-21/149", - уточняет Владислав Ким."При этом не важно, например, если в договоре купли-продажи авто кто-то укажет стоимость “Мерседеса” 2 млн руб. Если это авто есть в перечне и год выпуска подходит, то налог все равно будет начислен", - предупреждает Павел Корнеев, ведущий юрист Европейской юридической службы.СтавкиРазмеры ставок транспортного налога на легковые авто в 2022 году:Формула расчета налогаФормула расчета транспортного налога – мощность двигателя (например, 200 л/с) * ставку налога (например, 50 руб. за 1 л/с) * повышающий коэф. (например, 3) (пп. 1 п. 1 ст. 359, п. п. 1, 2 ст. 362 НК РФ): 200 * 50 * 3 = 30 000 руб.Для физических лиц и ИП расчет производится налоговыми органами."Для организаций расчет может быть двух видов. Если оплата авансовых платежей предусмотрена (пп. 1 п. 1 ст. 359, п. 1, п. 2.1 ст. 362 НК РФ), то налог рассчитывается следующим образом: авансовый платеж = мощность двигателя х ставка налога х повышающий коэффициент / 4 – для расчета авансовых платежей за 1,2,3 кварталы. Налог по итогу года = мощность двигателя х ставка налога х повышающий коэффициент – сумма уплаченных ранее авансовых платежей. Если оплаты авансовых платежей нет, то сумма налога = мощность двигателя х ставка налога х повышающий коэффициент", - объясняет Владислав Ким.Повышающие коэффициентыПовышающий коэффициент на 2022 год составляет:Налог на роскошь на недвижимостьПовышенная ставка по налогу на имущество физических лиц установлена п.2 ст. 406 НК РФ."Действующая система налогообложения недвижимости в России выполняет функцию налога на роскошь в той мере, в которой регионы и муниципальные образования устанавливают прогрессивные ставки по соответствующим налогам, то есть ставки повышаются по мере роста стоимости объекта недвижимости", - говорит Владислав Савиных.СтавкиВ отношении зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, гаражей, машиномест, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, предельная налоговая ставка составляет 2% кадастровой стоимости объекта.Формула расчетаРасчет налога на "роскошную" недвижимость: налог = (кадастровая стоимость – налоговый вычет) х размер доли (если собственность долевая) х ставка – 2%.Как оплатитьДо 1 ноября ФНС присылает уведомление по почте и через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Задолженность по налогам также отражается в личном кабинете на сайте “Госуслуги”. Оплатить ее можно любым удобным способом.Сроки оплатыУплата налога на роскошь автомобиля и недвижимости должна происходить не позднее первого декабря календарного года."То есть налог за 2021 год нужно оплатить до 1 декабря 2022 года. Для юридических лиц: годовой налог – не позднее 1 марта года, следующего за истекшим, авансовые платежи - не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Последний день для уплаты налога на имущество физических лиц – та же дата, что и по транспортному налогу – 1 декабря следующего года", - говорит Татьяна Селютина.Иммунитет от налога на роскошьНалоговый кодекс последовательно исключает применение налоговых льгот в случаях, когда идет речь об объектах недвижимости, стоимость которых превысила пороговое значение в 300 млн рублей.Законодательством региона от уплаты транспортного налога могут быть освобождены:При этом, налог не начисляется на следующий транспорт:"Налог на роскошные автомобили платят все его обладатели, если иное не предусмотрено региональным законодательством. Даже если один такой автомобиль принадлежит нескольким лицам, то налог распределяется между ними пропорционально долям в транспортном средстве", - говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ."Среди физических лиц при уплате налога на роскошь существуют льготные категории, но мощность двигателя не должна превышать 200 л.с.", - отмечает Лилия Маркова.Ответственность за неуплату налогаЗаконодательство не предусматривает повышенной ответственности за неуплату налогов в отношении роскошной недвижимости.

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https://ria.ru/20220305/nalogooblozhenie-1776768883.html

https://ria.ru/20220125/patent-1769500711.html

https://ria.ru/20211125/dolya-1760776259.html

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Артем Смирнов

налоги, россия, штрафы, недвижимость