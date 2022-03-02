https://ria.ru/20220302/zavod-1776142213.html

Минобороны: боевики из "Азова" хотят взорвать в Мариуполе завод "Азовсталь"

Минобороны: боевики из "Азова" хотят взорвать в Мариуполе завод "Азовсталь" - РИА Новости, 02.03.2022

Минобороны: боевики из "Азова" хотят взорвать в Мариуполе завод "Азовсталь"

Боевики украинского нацистского батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) заминировали завод "Азовсталь" в Мариуполе и хотят... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:55

2022-03-02T21:55

2022-03-02T21:55

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Боевики украинского нацистского батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) заминировали завод "Азовсталь" в Мариуполе и хотят взорвать его вместе с работающими там людьми, не подозревающими об этом, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные силы Российской Федерации принимают меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины. Националистические батальоны, разместившие бронетехнику и артиллерию, включая реактивные системы залпового огня, в жилых кварталах, готовят провокации, прикрываясь мирными жителями", - сказал Конашенков."В городе Мариуполь боевики нацбатальона "Азов" в ночное время заминировали производственные цеха завода "Азовсталь". Жители города продолжает работать на предприятии, не зная, что националисты готовят подрыв завода с людьми в случае прорыва обороны города", - отметил Конашенков.Националисты минируют и другие объекты социальной инфраструктуры Мариуполя, добавил он.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, украина