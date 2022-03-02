13:08 02.03.2022 (обновлено: 13:52 02.03.2022)
Матвиенко заявила о "расправе" Запада над российскими деятелями культуры
Спикер Совфеда Матвиенко заявила о "расправе" Запада над российскими деятелями культуры
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Западные страны устроили гонения в отношении российских деятелей культуры в условиях общей антироссийской политики, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Гонения обрушены на выдающихся деятелей культуры, представляющих Россию. Достаточно было великой певице Анне Нетребко написать в инстаграме о том, что нельзя человека заставлять осуждать свою Родину, как она оказалась уволенной из театра Ла Скала. По таким же мотивам освобожден от поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра наш знаменитый Валерий Гергиев", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.
"Вдумайтесь в это! Речь идет об уникальных людях невероятной величины, носителях высших достижений человеческой культуры", - отметила спикер. По ее словам, именно они способны внести неоценимый вклад в продвижение диалога в такое непростое время. "Как этого можно не понимать?! Вместо этого мы все с вами становимся свидетелями настоящих расправ", - подчеркнула законодатель.
Она также отметила, что преподаватели западных университетов отказываются вести занятия с русскими студентами, "из некоторых вузов их просто изгоняют". Отменяются или прямо запрещаются гастроли российских театральных коллективов, показы наших отечественных фильмов, заключила она.
Во вторник выяснилось, что Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине. Позже издание Spiegel сообщило о том, что певица отменила концерт в Гамбурге, который должен был состояться 2 марта, и привело цитату Нетребко из ее заявления, в котором она говорит о том, что "сейчас не подходящее время для меня, чтобы выступать и музицировать".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
2 марта, 08:00Запад "отменяет" русскую культуру