https://ria.ru/20220302/zapad-1776029043.html

Матвиенко заявила о "расправе" Запада над российскими деятелями культуры

Матвиенко заявила о "расправе" Запада над российскими деятелями культуры - РИА Новости, 02.03.2022

Матвиенко заявила о "расправе" Запада над российскими деятелями культуры

Западные страны устроили гонения в отношении российских деятелей культуры в условиях общей антироссийской политики, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:08

2022-03-02T13:08

2022-03-02T13:52

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Западные страны устроили гонения в отношении российских деятелей культуры в условиях общей антироссийской политики, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Гонения обрушены на выдающихся деятелей культуры, представляющих Россию. Достаточно было великой певице Анне Нетребко написать в инстаграме о том, что нельзя человека заставлять осуждать свою Родину, как она оказалась уволенной из театра Ла Скала. По таким же мотивам освобожден от поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра наш знаменитый Валерий Гергиев", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда."Вдумайтесь в это! Речь идет об уникальных людях невероятной величины, носителях высших достижений человеческой культуры", - отметила спикер. По ее словам, именно они способны внести неоценимый вклад в продвижение диалога в такое непростое время. "Как этого можно не понимать?! Вместо этого мы все с вами становимся свидетелями настоящих расправ", - подчеркнула законодатель.Она также отметила, что преподаватели западных университетов отказываются вести занятия с русскими студентами, "из некоторых вузов их просто изгоняют". Отменяются или прямо запрещаются гастроли российских театральных коллективов, показы наших отечественных фильмов, заключила она.Во вторник выяснилось, что Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине. Позже издание Spiegel сообщило о том, что певица отменила концерт в Гамбурге, который должен был состояться 2 марта, и привело цитату Нетребко из ее заявления, в котором она говорит о том, что "сейчас не подходящее время для меня, чтобы выступать и музицировать".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776025856.html

https://ria.ru/20220301/gergiev-1775779785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

культура, новости культуры, валентина матвиенко, совет федерации рф, валерий гергиев, анна нетребко, россия, ситуация в днр и лнр