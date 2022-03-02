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Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером
Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером - РИА Новости, 02.03.2022
Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером
Сооснователь и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером, его состояние на фоне нестабильной геополитической обстановки... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:53
2022-03-02T16:53
экономика
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яндекс
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сооснователь и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером, его состояние на фоне нестабильной геополитической обстановки сократилось до 580 миллионов долларов, пишет Forbes.По оценкам Forbes, за последние три месяца состояние гендиректора "Яндекс" уменьшилось на 2 миллиарда долларов. "Только 24 февраля... капитал миллиардера сократился на 400 миллионов долларов", - уточняет издание, напоминая, что 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины.Акции "Яндекса" за неделю с 20 по 25 февраля потеряли в цене более 44%, опустившись на закрытии торгов на Московской бирже в пятницу до 1931,2 рубля. В понедельник, вторник и среду торги на рынке акций Московской биржи не проводились по решению Банка России.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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экономика, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, московская биржа, яндекс, вооруженные силы рф, россия, forbes, признание днр и лнр в россии
16:53 02.03.2022
 
Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером

Forbes: сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож
Генеральный директор группы компаний Яндекс Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сооснователь и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером, его состояние на фоне нестабильной геополитической обстановки сократилось до 580 миллионов долларов, пишет Forbes.
"Генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером. Его текущее состояние Forbes оценивает в $580 миллионов", - говорится в материале. Там же уточняется, что последнем рейтинге издания, вышедшем в апреле 2021 года, в котором публиковался список 200 богатейших бизнесменов России, состояние Воложа оценивалось в 2,3 миллиарда долларов, а на пике - в 2,6 миллиарда долларов.
По оценкам Forbes, за последние три месяца состояние гендиректора "Яндекс" уменьшилось на 2 миллиарда долларов. "Только 24 февраля... капитал миллиардера сократился на 400 миллионов долларов", - уточняет издание, напоминая, что 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины.
Акции "Яндекса" за неделю с 20 по 25 февраля потеряли в цене более 44%, опустившись на закрытии торгов на Московской бирже в пятницу до 1931,2 рубля. В понедельник, вторник и среду торги на рынке акций Московской биржи не проводились по решению Банка России.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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ЭкономикаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМосковская биржаЯндексВооруженные силы РФРоссияForbesПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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