Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером
Forbes: сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож
Генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сооснователь и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером, его состояние на фоне нестабильной геополитической обстановки сократилось до 580 миллионов долларов, пишет Forbes.
"Генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером. Его текущее состояние Forbes оценивает в $580 миллионов", - говорится в материале. Там же уточняется, что последнем рейтинге издания, вышедшем в апреле 2021 года, в котором публиковался список 200 богатейших бизнесменов России, состояние Воложа оценивалось в 2,3 миллиарда долларов, а на пике - в 2,6 миллиарда долларов.
Акции "Яндекса" за неделю с 20 по 25 февраля потеряли в цене более 44%, опустившись на закрытии торгов на Московской бирже в пятницу до 1931,2 рубля. В понедельник, вторник и среду торги на рынке акций Московской биржи не проводились по решению Банка России.
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