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Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером

Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером - РИА Новости, 02.03.2022

Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером

Сооснователь и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером, его состояние на фоне нестабильной геополитической обстановки... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:53

2022-03-02T16:53

2022-03-02T16:53

экономика

владимир путин

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россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сооснователь и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером, его состояние на фоне нестабильной геополитической обстановки сократилось до 580 миллионов долларов, пишет Forbes.По оценкам Forbes, за последние три месяца состояние гендиректора "Яндекс" уменьшилось на 2 миллиарда долларов. "Только 24 февраля... капитал миллиардера сократился на 400 миллионов долларов", - уточняет издание, напоминая, что 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины.Акции "Яндекса" за неделю с 20 по 25 февраля потеряли в цене более 44%, опустившись на закрытии торгов на Московской бирже в пятницу до 1931,2 рубля. В понедельник, вторник и среду торги на рынке акций Московской биржи не проводились по решению Банка России.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, московская биржа, яндекс, вооруженные силы рф, россия, forbes, признание днр и лнр в россии