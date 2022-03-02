В МИД объяснили, почему не стоит платить взнос в бюджет Совета Европы
МИД: если Россия полноценно не участвует в работе Совета Европы, то не стоит платить взнос
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Заседание сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что в ситуации, когда было приостановлено участие Москвы в работе КМСЕ и ПАСЕ, взнос в бюджет Совета Европы платить не следует.
"Очевидно, если мы не участвуем в полной мере, то конечно, с какой радости мы должны будем платить все это дело", - сказал он в прямом эфире "Россия 24", комментируя инициативу представителей Совета Федерации приостановить выплату членских взносов в бюджет Совета Европы на фоне решения о приостановке представительства России в ПАСЕ и КМСЕ. Грушко добавил, что "я не думаю, что сейчас это принципиальный вопрос, это принципиальный вопрос выживания этой организации , ее конвенциональной системы, вопрос именно так стоит, а не участия России".
Россия один из основных плательщиков в бюджет организации. Она вносит свой взнос в единый бюджет Совета Европы (ПАСЕ, КМСЕ, ЕСПЧ и др. организации) за два года вперед. В зависимости от ВВП страны взнос колеблется от 32 миллионов до 36 миллионов евро.
Решение Страсбурга было принято на фоне военной операции России на Украине.
Россия пыталась сохранить Совет Европы как общеевропейскую, самодостаточную площадку, без Москвы его не будет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Хочу сказать, что это такой политический самострел... Было принято решение о приостановлении России в органах Совета Европы, заявили о том, что это временное решение, что оно обратимо, и пока мы находимся в этом положении. Очевидно, что на обозримую перспективу ситуация не улучшится. Но опять же, все будет зависеть от здравомыслия наших партнеров. Если они хотят разрушить организацию, и если Россия из нее уйдет, то Совет Европы просто потеряет свое существование", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Евросоюз пытается использовать Совет Европы в качестве собственного придатка, своего рода, "предбанника для вступления в Евросоюз". "Россия одна из немногих стран, на нашей стороне еще Турция, была Норвегия, некоторые другие страны, которые пытались сохранить Совет как общеевропейскую площадку, как самодостаточную, как площадку, на которой можно объединять усилия в решении целого ряда проблем, связанных с сохранением юридической идентичности совета европейского пространства, поэтому без нас ее не будет", - заключил замглавы.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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