https://ria.ru/20220302/vznos-1776074709.html

В МИД объяснили, почему не стоит платить взнос в бюджет Совета Европы

В МИД объяснили, почему не стоит платить взнос в бюджет Совета Европы - РИА Новости, 02.03.2022

В МИД объяснили, почему не стоит платить взнос в бюджет Совета Европы

Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что в ситуации, когда было приостановлено участие Москвы в работе КМСЕ и ПАСЕ, взнос в бюджет Совета Европы платить не РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:15

2022-03-02T16:15

2022-03-02T16:15

александр грушко

владимир путин

россия

евросоюз

совет европы

в мире

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156393/51/1563935178_0:225:3200:2024_1920x0_80_0_0_8973e249c2e1675b27a6a4176f4e1a8b.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что в ситуации, когда было приостановлено участие Москвы в работе КМСЕ и ПАСЕ, взнос в бюджет Совета Европы платить не следует."Очевидно, если мы не участвуем в полной мере, то конечно, с какой радости мы должны будем платить все это дело", - сказал он в прямом эфире "Россия 24", комментируя инициативу представителей Совета Федерации приостановить выплату членских взносов в бюджет Совета Европы на фоне решения о приостановке представительства России в ПАСЕ и КМСЕ. Грушко добавил, что "я не думаю, что сейчас это принципиальный вопрос, это принципиальный вопрос выживания этой организации , ее конвенциональной системы, вопрос именно так стоит, а не участия России".Россия один из основных плательщиков в бюджет организации. Она вносит свой взнос в единый бюджет Совета Европы (ПАСЕ, КМСЕ, ЕСПЧ и др. организации) за два года вперед. В зависимости от ВВП страны взнос колеблется от 32 миллионов до 36 миллионов евро.Решение Страсбурга было принято на фоне военной операции России на Украине.Россия пыталась сохранить Совет Европы как общеевропейскую, самодостаточную площадку, без Москвы его не будет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Хочу сказать, что это такой политический самострел... Было принято решение о приостановлении России в органах Совета Европы, заявили о том, что это временное решение, что оно обратимо, и пока мы находимся в этом положении. Очевидно, что на обозримую перспективу ситуация не улучшится. Но опять же, все будет зависеть от здравомыслия наших партнеров. Если они хотят разрушить организацию, и если Россия из нее уйдет, то Совет Европы просто потеряет свое существование", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Евросоюз пытается использовать Совет Европы в качестве собственного придатка, своего рода, "предбанника для вступления в Евросоюз". "Россия одна из немногих стран, на нашей стороне еще Турция, была Норвегия, некоторые другие страны, которые пытались сохранить Совет как общеевропейскую площадку, как самодостаточную, как площадку, на которой можно объединять усилия в решении целого ряда проблем, связанных с сохранением юридической идентичности совета европейского пространства, поэтому без нас ее не будет", - заключил замглавы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220226/medvedev-1775244155.html

https://ria.ru/20220225/vznos-1775148042.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

александр грушко, владимир путин, россия, евросоюз, совет европы, в мире, санкции в отношении россии